外資匯入 台幣下周有機會走升

外資昨（13）日終結連續11個交易日賣超台股的紀錄，反手買超288.3億元，帶動新台幣擺脫「33元」關卡壓力，終場升值5.1分，成為「最強亞幣」，以32.838元收盤，成交量31.17億美元。

市場估計昨天外資匯入約16億美元，不過，新台幣雖然單日收升，周線仍連續第二周收黑，本周累計貶值7分，貶幅0.2%。

匯銀人士指出，昨日新台幣早盤即出現匯入資金，整體市場資金流向明顯偏向匯入，外資回頭買超台股後，成為支撐新台幣走升的重要力量。相較之下，出口商進場拋匯意願仍不高，僅有少量美元賣盤，市場美元供給有限。

不過，儘管匯入力道占優勢，新台幣升幅卻相對有限。匯銀表示，中央銀行進場調節、阻升態度相當明確，尤其匯價升破32.85元，央行阻升明顯增強，使新台幣未能進一步擴大升幅。

展望下周，市場認為，新台幣仍有持續升值機會，但若央行調節態度未變、預料難以出現急升行情，短線將以區間震盪為主，匯價可能在32.7至32.9元之間整理，後續仍須觀察外資是否延續買超，以及美元供需變化。

雖然昨天美元指數升0.26%，但在外資反手買超台股下，新台幣昨天躍升「最強亞幣」。