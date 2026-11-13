AI 獨角獸 Anthropic IPO 富邦人壽搶進 最高申購金額曝

富邦金控（2881）子公司富邦人壽擬參與AI開發商Anthropic, PBC於美國掛牌普通股初次公開發行（IPO），申購金額上限7億美元（約合新台幣230億元）。富壽近年積極參與美國科技巨頭投資，6月才完成SpaceX IPO申購，取得5萬股普通股。

根據申報文件，AI獨角獸公司Anthropic加計私募籌資規模上看900億美元，預計於19日在美國那斯達克正式掛牌上市，股票代號為ANT。據報此次IPO的股票認購需求已達預計發行股數的約6倍，若順利完成，可能成為史上規模最大的IPO之一。Vanda研究公司預估，Anthropic吸引2.5億美元的散戶買盤，超越SpaceX先前創下的1.18億美元紀錄，成為史上散戶買進最熱絡的IPO。

富邦人壽由董事長核決擬參與Anthropic, PBC於美國掛牌之普通股初次公開發行，申購金額上限7億美元，為壽險資金運用，實際交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告。至於未來一年交易情形將視市場情況及公司策略而定。

壽險獲利王富壽積極投資國際科技巨擘，6月間才完成參與馬斯克的太空探索技術公司Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）IPO相關申購作業，依獲配結果實際取得5萬股普通股，每股價格135美元，交易總金額為675萬美元，取得持股約占SpaceX已發行股份0.0007%。

Anthropic為Claude聊天機器人開發商，計畫以每股70至78美元發行8.25億股，完全稀釋後估值上看1.4兆美元，較市場先前一度預期的2兆美元大幅縮水，成為全球AI投資熱潮面臨估值重新檢驗的重要指標。市場正寄望Anthropic成功掛牌能壓過黃仁勳的負面新聞，為AI交易注入新動能。

此外，富壽也大動作布局AI算力市場。日前參與富邦智能運算公司現金增資，投資金額最高達285億元，預計取得普通股最多28.5億股，持股比例最高達95%，主要目的為投資AI算力中心及相關服務之公共建設案，以自有資金投入並於主管機關核准後分次注資。