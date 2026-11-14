國壽要發350億公司債

國泰人壽積極布局不動產投資，國泰金控昨（13）日代子公司國泰人壽公告，董事會通過兩項自地委建工程，分別為桃園觀音倉儲新建工程及台北市中山區民生復興危老重建，工程契約金額合計92.83億元，預計分別於2029年及2032年完工。同時決議發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限350億元。

其中，桃園觀音倉儲新建工程契約金額為67.95億元，承攬廠商包括旭源營造、艾立營造及關係人永聯物流開發，預計2029年3月15日完工。國泰人壽副總經理石敏宏表示，該案規劃地下一層、地上六層，總樓地板面積近4萬坪，預計2029年3月完工啟用，招商對象以國內物流業者為主。

石敏宏指出，目前物流需求仍相當旺盛，國壽將爭取有倉儲及物流需求的業者進駐，未來也會持續關注全台主要都會區的物流需求，依物流業者實際需求地點及投資收益條件評估投資機會。

另一項工程為台北市中山區榮星段民生復興危老重建案，契約金額24.88億元，由三井工程承攬，預計2032年3月15日完工。基地位於復興北路與民生東路交叉口、中山國中捷運站附近，未來將興建地下五層、地上20層辦公大樓，總樓地板面積約5,700坪，完工後以有辦公空間需求的企業為主要招租對象。

針對投資收益，石敏宏表示，國壽相關投資案的最低投資報酬率均符合金管會最新要求。

除不動產投資外，國泰人壽董事會也通過以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位普通公司債，發行總額上限350億元，預計自董事會決議日起一年內，視市場行情及客觀情勢一次或分次發行。