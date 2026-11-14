富邦壽擬斥資7億美元參與Anthropic IPO

富邦金控（2881）子公司富邦人壽擬參與Anthropic於美國掛牌普通股初次公開發行（IPO），申購金額上限7億美元（約新台幣230億元）。富壽近年積極參與美國科技巨頭投資，6月才完成SpaceX IPO申購，取得5萬股普通股。

根據申報文件，AI獨角獸公司Anthropic加計私募籌資規模上看900億美元，預計於19日在美國那斯達克掛牌上市，股票代號為ANT。據報此次IPO的股票認購需求已達預計發行股數的約六倍，若順利完成，可能成為史上規模最大的IPO之一。

富邦人壽這次申購金額上限是7億美元，為壽險資金運用。此外，近期富壽也大動作布局AI算力市場。日前參與富邦智能運算公司現金增資，投資金額最高達285億元，預計取得普通股最多28.5億股。