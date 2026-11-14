央行拚連四年繳庫逾2,000億元 明年上看2,200億元

中央銀行總裁楊金龍下周一（16日）將赴立法院報告明年度營業預算，據了解，央行明年預計繳庫2,200億元，有望連續四年突破2,000億元，持續扮演國庫「金雞母」。

根據央行編列的116年度營業預算，預算盈餘達1,753億2,159萬7千元，扣除提存法定等公積350億7,330萬9千元後，加計以前年度累積盈餘798億元，預計繳交國庫股息紅利達2,200億4,828萬8千元。若順利達標，央行將連續四年繳庫金額突破2,000億元。

央行指出，外幣資產運用收益是營業收入主要來源。至於轉投資收益，央行持有中央存款保險公司49.05%股權，累計投資49億473萬1千元，但依存款保險條例規定，該公司年度收入扣除成本、費用及損失後的餘額，須全數提存保險賠款特別準備金，因此116年度預算沒有盈餘，央行也沒有投資收益。

另一項轉投資則是財金資訊公司，央行累計投資24億6,614萬6千元，持股比率37%，採權益法認列，預估116年度可認列投資利益10億640萬3千元。

回顧央行歷年繳庫決算，最高紀錄為2009年的2,380億元，主要受當時金融市場波動及資產收益挹注帶動；第二高為2024年的2,004億元，第三高則是2025年的2,002億元。