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壽險投資AI算力中心 業者籲鬆綁

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會積極鼓勵壽險業者投入公共建設，壽險公會副理事長、國泰人壽總經理林昭廷昨（13）日指出，投資關鍵除了收益率之外，重點也在於風險管理能力，例如，即使看好AI算力中心，但投資後的長期管理並非保險公司擅長，仍須另外建立專業團隊、尋找合適夥伴。

林昭廷昨天出席台灣週活動，他認為，除了收益穩定，收益與風險的平衡及風險管理能力最為重要。金管會已大幅放寬投資上限，政策環境已大致到位，接下來考驗的是業者對案源風險的掌握與專業團隊建置。

目前國壽在交通運輸、再生能源、水資源等傳統基建皆已布局，目前正積極評估AI算力中心、資料中心及智慧倉儲等新興標的。然而，國泰人壽專案投資部協理黃昶閔坦言，像AI算力中心涉及長期持有GPU等科技設備，非保險業所擅長，建議政府在促參投標資格認定上進一步放寬，例如採認合資公司主要股東實績等，讓壽險業能與專業科技廠商攜手合作、分散風險。

台灣人壽總經理莊中慶指出，公共建設成為去化新台幣資金的最佳管道。

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