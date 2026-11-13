兆豐證券、天下文化邀羅格夫來台 剖析美元變局與台灣機會

兆豐證券攜手天下文化日前舉辦「美元霸權的下一章：全球金融秩序重組與臺灣的機會」論壇，邀請前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、哈佛大學教授肯尼斯．羅格夫（Kenneth Rogoff）來臺，並邀集多位專家與談，為企業及投資人提供掌握全球趨勢的參考。

兆豐證券董事長陳佩君表示，美國政府債務、地緣政治變化及財政挑戰，牽動臺灣企業經營布局及投資人的資產配置策略，兆豐證券將持續協助企業進入資本市場，並提供投資人專業市場洞察，成為客戶值得信賴的金融夥伴。

中央銀行理事、成功大學教授林常青則從臺灣外匯資產管理角度提醒，除關注資產價值，也應審慎評估流動性風險及資產運用的靈活性。

羅格夫長期研究國際金融、貨幣政策及主權債務，新作《我們的美元，你們的問題》獲英國《金融時報》推薦必讀。他指出，市場對美元及美國資產長期維持優勢的信念，可能使投資人低估潛在風險；從歷史經驗來看，沒有永遠的貨幣霸權，美國長期將美元作為經濟制裁工具，也可能促使其他國家重新思考對美元體系的依賴。

中華經濟研究院副院長陳信宏指出，臺灣具備半導體及資通訊產業優勢，須強化跨領域協作、技術創新與供應鏈韌性，從傳統代工製造提升至系統整合及共同創新能力，掌握AI產業發展機會。

清華大學計量財務金融學系教授林哲群強調，資產配置應兼顧安全性、成長性與流動性，透過跨資產、跨市場及跨貨幣分散風險，搭配存續期間管理與定期再平衡；相較於預測市場，完善的風險管理與投資紀律更重要。