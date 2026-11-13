快訊

拿手機狂拍！市民綁「安可」飄帶衝饒河夜市 親揭力挺蔣萬安原因

黃仁勳桃色風波連爆 分析師：台灣人會原諒他私德過錯「僅這件事例外」

亞冠賽／日韓6轟互鬥 日本靠宗山壘雙響砲、致勝3分彈維持全勝

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐證券、天下文化邀羅格夫來台 剖析美元變局與台灣機會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
兆豐證券、天下文化邀國際經濟大師羅格夫（中）來台舉辦論壇，會後與中經院副院長陳信宏、清大教授林哲群、兆豐證券董事長陳佩君、遠見．天下文化事業群發行人王力行、政大教授周行一、兆豐證券總經理吳明宗（由左至右）合影。 業者提供
兆豐證券、天下文化邀國際經濟大師羅格夫（中）來台舉辦論壇，會後與中經院副院長陳信宏、清大教授林哲群、兆豐證券董事長陳佩君、遠見．天下文化事業群發行人王力行、政大教授周行一、兆豐證券總經理吳明宗（由左至右）合影。 業者提供

兆豐證券攜手天下文化日前舉辦「美元霸權的下一章：全球金融秩序重組與臺灣的機會」論壇，邀請前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、哈佛大學教授肯尼斯．羅格夫（Kenneth Rogoff）來臺，並邀集多位專家與談，為企業及投資人提供掌握全球趨勢的參考。

兆豐證券董事長陳佩君表示，美國政府債務、地緣政治變化及財政挑戰，牽動臺灣企業經營布局及投資人的資產配置策略，兆豐證券將持續協助企業進入資本市場，並提供投資人專業市場洞察，成為客戶值得信賴的金融夥伴。

中央銀行理事、成功大學教授林常青則從臺灣外匯資產管理角度提醒，除關注資產價值，也應審慎評估流動性風險及資產運用的靈活性。

羅格夫長期研究國際金融、貨幣政策及主權債務，新作《我們的美元，你們的問題》獲英國《金融時報》推薦必讀。他指出，市場對美元及美國資產長期維持優勢的信念，可能使投資人低估潛在風險；從歷史經驗來看，沒有永遠的貨幣霸權，美國長期將美元作為經濟制裁工具，也可能促使其他國家重新思考對美元體系的依賴。

中華經濟研究院副院長陳信宏指出，臺灣具備半導體及資通訊產業優勢，須強化跨領域協作、技術創新與供應鏈韌性，從傳統代工製造提升至系統整合及共同創新能力，掌握AI產業發展機會。

清華大學計量財務金融學系教授林哲群強調，資產配置應兼顧安全性、成長性與流動性，透過跨資產、跨市場及跨貨幣分散風險，搭配存續期間管理與定期再平衡；相較於預測市場，完善的風險管理與投資紀律更重要。

兆豐 天下文化 IMF

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

防堵資安威脅 金管會列六大重點落實措施

面對近期重大資安威脅，金管會表示，近期國內外陸續發生金融機構及數位資產服務業者遭受資安攻擊、客戶資料外洩及金融資產遭未經授權移轉等事件，加上AI技術可能被攻擊者用於加速弱點發掘及攻擊工具開發，壓縮金融機構修補漏洞與應變時間，因此提出六大資安落實措施，要求金融機構優先處理重大資安風險，強化客戶資料、交易安全及關鍵金融服務持續運作能力。

國泰人壽斥資92.83億元興建倉儲及辦公大樓 2030、2032年陸續完工

國泰金（2882）13日代子公司國泰人壽公告，國壽董事會通過兩項自地委建工程，分別為桃園市觀音區忠愛段倉儲新建工程，以及台北市中山區民生復興危老重建工程，兩項工程契約金額合計約92.83億元，預計分別於2030年及2032年完工。

外資回頭終止連11賣 股匯同慶新台幣小升收32.838元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭去執行長等職務，市場解讀為利空出盡，外資終止連11賣，今天轉為買超，股匯市同步上揚，新...

Anthropic將在美IPO 富邦人壽擬申購上限7億美元

人工智慧（AI）新創公司Anthropic將進行備受矚目的首次公開募股（IPO）。富邦金今天代富邦人壽公告，擬參與Ant...

氣候資金如何落地？環境部：百億綠色成長基金引導民間資金投入

全球氣候治理逐漸從減碳承諾轉向資金落實，如何讓氣候資金有效流向企業減碳投資，成為國際金融與產業關注焦點。聯合國氣候峰會COP31 13日聚焦「金融與貿易」，環境部也舉辦氣候金融論壇，討論如何對接國際氣候資金新目標，並透過百億綠色成長基金引導民間資本投入台灣淨零新興產業，協助低碳技術跨越早期投資門檻。

週年慶出國潮點火 5大銀行10月合計刷卡金額3758億

受惠年底百貨週年慶開跑及出國旅遊熱度不減，激勵消費動能，5大發卡銀行信用卡10月簽帳金額逾新台幣3758億元、年增14....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。