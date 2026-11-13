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Anthropic將在美IPO 富邦人壽擬申購上限7億美元
人工智慧（AI）新創公司Anthropic將進行備受矚目的首次公開募股（IPO）。富邦金今天代富邦人壽公告，擬參與Anthropic, PBC在美國掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限7億美元（換算約新台幣230億元）。
美國AI公司Anthropic將啟動首次公開募股計畫，其股票預計11月19日開始在美國那斯達克市場交易。金融市場研究公司Vanda Research預估，Anthropic首次公開募股吸引的散戶買超金額可能超越SpaceX，名列史上單日散戶買超最高紀錄。
富邦金今天晚間代富邦人壽公告，擬參與Anthropic,PBC在美國掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限7億美元（不含交易佣金及其他相關稅費），實際交易單位數量及每單位價格，待確定後另行公告。
富邦人壽指出，此次投資目的是依保險法規定，為壽險資金的運用。至於未來1年是否會有其他交易，將視市場情況與公司策略而定。
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