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金管會點名 近期的資安事件至少已經涵蓋這四大面向

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會點名，近期的資安事件至少已經涵蓋這四大面向。聯合報系資料照
金管會點名，近期的資安事件至少已經涵蓋這四大面向。聯合報系資料照

金管會周四召開115年度第2次金融機構資安長聯繫會議，由金管會副主委莊琇媛主持，其中，金管會特別示警，近期國內外發生了一連串的資安事件，包括金融機構及數位資產服務業者遭受資安攻擊、客戶資料外洩及金融資產遭未經授權移轉等事件，加以PHP、Node.js等廣泛使用的軟體陸續揭露重大安全漏洞，以及數位憑證緊急換發事件，可見資安風險已涵蓋軟體弱點、身分與權限管理、委外供應鏈及重要數位信任服務等四大不同環節，且可能進一步影響客戶權益及金融服務的持續運作。

對此，金管會要求，金融機構應依風險急迫性優先處理重大資安曝險，並透過持續監控、定期檢測及情境演練，驗證各項防護與應變措施的實際成效，避免重大風險未獲及時處理，或因應變不及而擴大對客戶及金融服務的影響。

金管會也強調，資安韌性的核心不僅在於降低資安事件發生的可能性，更在於面對攻擊速度加快、威脅持續演變的環境下，金融機構能否及早發現異常、迅速控制損害，並維持關鍵金融服務的持續運作。

金管會指出，已於114年12月發布「金融資安韌性發展藍圖」，以目標治理、全域防護、生態聯防及堅實韌性為主軸，推動「可預測、可防禦、可復原」之金融資安生態系，並於115年7月發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提醒金融機構因應AI加速資安攻擊之風險，深化既有資安韌性措施。

面對近期重大資安事件及新興攻擊威脅，金管會也要求，金融機構應由董事會及高階管理階層督導，以保障客戶資料與交易安全及維持關鍵金融服務為首要目標，並依風險急迫性及業務重要程度，主動辨識及優先處理重大資安風險，以降低對客戶權益及金融體系的影響。

本次資安長會議特別邀請中研院陳孟彰博士以「AI攻防」專題演講，並聚焦四項重要議題：一、精進金融機構資安治理成熟度評估工具，協助業者朝向風險導向及成果導向之資安治理發展；二、就「金融業運用代理AI安全諮詢文件」交換意見，強化代理AI之安全治理、風險分級及安全控管；三、宣達因應AI攻擊風險之策略及技術防護措施；四、115年度納入AI攻擊與雲端服務情境之重大資安事件應變演練經驗分享，期透過政策引導及實務交流，提升金融機構資安治理、威脅防禦、事件應變及跨業協同處理能力。

金管會也表示，將持續依循「金融資安韌性發展藍圖」，透過資安治理成熟度評估、金融檢查、資安情資分享及情境演練等機制，關注金融機構重大資安風險改善成效及事件應變能力，並依資安威脅情勢及金融業實務需求，滾動精進相關資安監理措施，促進金融機構由合規導向逐步邁向風險導向及成果導向的資安治理，提升金融體系整體資安防護及營運韌性。

金管會 資安 資料外洩

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