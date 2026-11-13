金管會召開全體金融業資安長會議 明確下達六大最新資安防護指令

金管會周四召開115年度第2次金融機構資安長聯繫會議，由金管會副主委莊琇媛主持，金管會在會議中也明確要求金融機構必須要優先落實以下六大重點資安措施：

一、掌握外部曝險及處置重大安全漏洞：

金融機構應持續掌握對外服務系統、應用程式介面（API）、管理介面及第三方維運入口等曝險情形，關閉或限制不必要之對外存取，並運用軟體物料清單（SBOM）等方式掌握重要軟體元件及版本。對於對外曝險、已遭利用、可自動化執行或取得控制權的重大弱點，應優先修補並驗證改善成效；無法即時修補者，應採取必要的替代控管措施。

二、強化重要資料、交易安全及高風險存取控管：

落實零信任原則，強化高權限帳號、委外遠端連線及重要系統介接的身分驗證與權限管理、網路微分段，並對重要資料存取、交易指令及權限異動等高風險操作，建立授權檢核、異常偵測及必要的即時攔阻機制，防範資料外洩、未經授權交易及權限濫用，並降低對客戶權益的損害。

三、強化軟體安全開發，評估導入防禦性AI：

將安全設計、程式碼及軟體元件檢測、安全設定檢核等資安左移措施納入系統開發與維護流程，強化第三方軟體及部署安全。並因應駭客運用AI輔助攻擊的威脅日益升高，金管會於今年10月發布「金融業運用代理AI安全諮詢文件」，金融機構應於風險可控下，審慎評估導入防禦性AI技術，朝「以AI對抗AI」方向發展，優先將AI應用於漏洞偵測及修補、威脅情資蒐集與更新等資安防禦工作。

四、善用資安情資並強化委外供應鏈聯防：

善用金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）等情資分享機制，將重大漏洞及攻擊情資及時轉化為弱點修補、防護調整及異常追查等具體措施；並加強共同供應商、雲端服務及重要軟體的風險管理，落實委外系統權限與安全設定檢核，以及跨機構情資分享、事件通報及協同應處。

五、確保關鍵金融服務持續運作及快速復原：

完善營運持續及備援復原機制，針對AI攻擊、重要系統入侵、雲端或供應商服務中斷等情境辦理演練，驗證緊急處置、服務降級、備援切換及復原能力，確保關鍵金融服務持續運作。另應強化重要數位憑證及信任鏈管理，建立緊急換發與驗證機制，降低第三方信任服務異常的影響。

六、強化董事會及高階管理階層資安治理責任：

AI已改變資安防禦型態，資安及AI風險管理已非僅資訊或資安部門的責任，金融機構應由董事會及高階管理階層納入整體治理，明確界定決策權限、管理責任及風險承受程度，並支持資安長判斷與需求，配置充足的人力、預算及技術等資源，確保資安治理政策有效落實。

另隨著前沿AI模型能力快速提升，攻擊者可能運用AI加速弱點發掘、攻擊路徑分析及攻擊工具開發，大幅壓縮金融機構弱點修補與事件應變之時間，對金融資安防護帶來新的挑戰。

周四的這場會議，來參與的包括了銀行、證券期貨及保險業資安長，包括金融資安治理、代理人工智慧（AI）安全管理、AI新興攻擊風險及重大資安事件應變都為重要議題。針對近期重大資安威脅，金管會在會中也特別提醒金融機構優先強化重要系統安全防護、客戶資料與交易安全及事件應變能力，以提升金融體系整體資安防護及營運韌性。