防堵資安威脅 金管會列六大重點落實措施

面對近期重大資安威脅，金管會表示，近期國內外陸續發生金融機構及數位資產服務業者遭受資安攻擊、客戶資料外洩及金融資產遭未經授權移轉等事件，加上AI技術可能被攻擊者用於加速弱點發掘及攻擊工具開發，壓縮金融機構修補漏洞與應變時間，因此提出六大資安落實措施，要求金融機構優先處理重大資安風險，強化客戶資料、交易安全及關鍵金融服務持續運作能力。

金管會12日召開今年第2次金融機構資安長聯繫會議，由副主委莊琇媛主持會議，邀集銀行、證券期貨及保險業資安長交流，並提出六大措施。首先，金融機構應掌握對外服務系統、API及第三方維運入口等外部曝險，運用軟體物料清單（SBOM）掌握重要軟體元件及版本，對重大安全漏洞優先修補；無法即時修補者，應採取替代控管措施。

第二，強化重要資料、交易安全及高風險存取控管，落實零信任原則，加強高權限帳號、委外遠端連線及重要系統介接的身分驗證與權限管理，並針對重要資料存取、交易指令及權限異動，建立授權檢核、異常偵測及即時攔阻機制。

第三，強化軟體安全開發，並評估導入防禦性AI。金管會指出，金融機構應將安全設計、程式碼及軟體元件檢測納入系統開發與維護流程，並在風險可控下，評估運用AI進行漏洞偵測與修補、威脅情資蒐集及更新，朝「以AI對抗AI」方向發展。

第四，善用金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）等情資分享機制，將重大漏洞及攻擊情資轉化為弱點修補、防護調整及異常追查措施，同時加強共同供應商、雲端服務及重要軟體的風險管理，落實跨機構情資分享、事件通報及協同應處。

第五，確保關鍵金融服務持續運作及快速復原。金融機構應完善營運持續與備援復原機制，針對AI攻擊、重要系統入侵，以及雲端或供應商服務中斷等情境辦理演練，驗證緊急處置、服務降級、備援切換及復原能力，並強化重要數位憑證及信任鏈管理。

第六，強化董事會及高階管理階層的資安治理責任。金管會要求，資安及AI風險管理不應僅由資訊或資安部門負責，應納入金融機構整體治理，明確界定決策權限、管理責任及風險承受程度，並配置充足人力、預算及技術資源。

金管會強調，資安韌性不只在於降低資安事件發生機率，更重要的是金融機構能否及早發現異常、迅速控制損害，並維持關鍵金融服務運作。後續將透過資安治理成熟度評估、金融檢查、情資分享及情境演練等機制，持續關注業者重大資安風險改善成效及事件應變能力，推動金融業由合規導向逐步轉向風險導向及成果導向的資安治理。