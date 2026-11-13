壽險資金布局公共建設 AI算力中心成新投資焦點

金管會持續鬆綁多項法規，盼引導更多保險業資金投入公共建設。壽險業者表示，期待政府持續活化公建資產擴大案源，持續評估AI算力中心、健康福祉事業等領域，不過，以AI算力中心來看，業者是否持有設備、投資後如何掌控相關風險將是關鍵。

台灣週今天下午舉辦保險資金助攻亞資中心論壇。金管會副主委莊琇媛致詞時表示，亞資中心除了讓金融與實體資金產生更緊密連結外，保險業累積的長期資金也是重要的力量，金管會從投資額度、投資範圍、投融資管理面向，積極檢討並鬆綁法規，為保險業創造更多投資空間。

莊琇媛表示，第一，投資額度，金管會已把保險業專案運用公共及社會福利事業投資金額上限，從可運用資金的10%調高到15%。若以今年第2季保險業可運用資金39.6兆元計算，預期可增加新台幣1.98兆元資金。

其次，投資範圍除了傳統公建，也擴大到五大信賴產業、AI新十大建設等領域，除了直接投資外，也開放保險業透過私募股權基金、創投來間接投資公建，增加投資彈性；第三，金管會在投融資管理上，持續排除法規障礙。

壽險業資產規模2025年達新台幣33.5兆元，其中，壽險業2025年資產負債幣別錯配規模達新台幣14.9兆元，因此，公共建設也是目前壽險資金重要的國內去化管道。

台灣人壽總經理莊中慶分享，台壽在綠能投資面向，2014年切入太陽能領域，再擴展到離岸風電，近年也延伸到儲能、廢棄物處理等面向，台壽截至2025年底永續投融資規模達1134億元。

莊中慶分享高雄和發產業園區案例，政府零出資，台壽與另外投資公司協助整地與招商，整體大約花5年投資金額達136億元，最後實際IRR（內部報酬率）達4.2%，高於原本預期4%，因碰到台商回流，產業園區本身也供不應求。

國泰人壽專案投資部協理黃昶閔分享，國壽既有投資領域包含交通運輸、再生能源、儲能與節能服務、水資源、環境保護設施等，持續評估智慧倉儲、資料中心或AI算力中心等新興領域。

他提到，台灣目前逐步出現不同類型的資料中心投資機會，但不同類型，風險也會完全不同。若以餐廳為喻，投資傳統IDC（網際網路資料中心）僅是提供空間給他人開餐廳、單純收租金，但若提供AI算力租賃服務，如同需提供所有廚房設備與餐點，加上持有GPU（圖形處理器）等設備，後續租期、殘值評估、再出租等都具不確定性，是否適合投資值得討論。

黃昶閔也提出2大建議，第一，案源量一直是保險業參與公建投資難以突破的門檻，希望政府盤點手上公共建設資產，包含高速公路等基礎設施，提供民間參與的機會；第二，希望放寬促參投標資格認定，現行壽險跟另一家公司成立合資公司，但此合資公司在資格認定上並無實績，希望可穿透到合資公司的上層公司（壽險業）來做實績認定。

富邦人壽表示，目前既有投資包含能源轉型與公共建設外，也規劃布局AI基礎設施，隨著台灣高齡社會來臨，持續關注長照、醫療科技等健康福祉事業發展趨勢。