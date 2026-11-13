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國泰人壽斥資92.83億元興建倉儲及辦公大樓 2029、2032年陸續完工

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽持續關注全台主要都會區的物流需求，並依物流業者的實際需求地點及投資收益條件評估投資機會。圖／國泰人壽提供
國泰人壽持續關注全台主要都會區的物流需求，並依物流業者的實際需求地點及投資收益條件評估投資機會。圖／國泰人壽提供

國泰金（2882）13日代子公司國泰人壽公告，國壽董事會通過兩項自地委建工程，分別為桃園市觀音區忠愛段倉儲新建工程，以及台北市中山區民生復興危老重建工程，兩項工程契約金額合計約92.83億元，預計分別於2029年及2032年完工。

其中，桃園觀音倉儲工程契約金額為67.95億元，承攬廠商包括旭源營造、艾立營造及關係人永聯物流開發，預計自今年11月13日起至2029年3月15日。國泰人壽副總經理石敏宏表示，該案規劃地下1層、地上6層，總樓地板面積近4萬坪，預計2029年3月完工啟用，招商對象以國內物流業者為主。考量目前物流需求仍相當旺盛，將爭取有倉儲及物流需求的業者進駐。

另一案為台北市中山區榮星段民生復興危老重建工程，契約金額24.88億元，由三井工程承攬，預計工期自今年11月13日至2032年3月15日。石敏宏指出，基地位於復興北路與民生東路交叉口、中山國中捷運站附近，未來將興建地下5層、地上20層辦公大樓，總樓地板面積約5,700坪，完工後將以有辦公空間需求的企業為主要招租對象。

針對物流倉儲的投資布局，石敏宏表示，國泰人壽將持續關注全台主要都會區的物流需求，並依物流業者的實際需求地點及投資收益條件評估投資機會。相關投資案的最低投資報酬率均符合金管會最新要求，但未進一步透露具體數字。

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