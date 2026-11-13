氣候資金如何落地？環境部：百億綠色成長基金引導民間資金投入

全球氣候治理逐漸從減碳承諾轉向資金落實，如何讓氣候資金有效流向企業減碳投資，成為國際金融與產業關注焦點。聯合國氣候峰會COP31 13日聚焦「金融與貿易」，環境部也舉辦氣候金融論壇，討論如何對接國際氣候資金新目標，並透過百億綠色成長基金引導民間資本投入台灣淨零新興產業，協助低碳技術跨越早期投資門檻。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）日前於領袖峰會倡議「氣候正義協定」（Climate Justice Compact），將氣候資金列為四大核心之一，強調資金必須充足、可負擔且容易取得，並呼籲已開發國家帶頭於2035年前每年提供至少3,000億美元，同時讓1.3兆美元資金目標真正流向開發中國家。

環境部今日舉辦「COP31氣候脈動．台灣同行：國際交流與永續氣候系列活動」論壇，以「氣候投資與永續金融：對接NCQG資金路徑與綠色轉型金融」為題，聚焦氣候資金如何轉化為實際減碳投資。NCQG是COP29通過的氣候資金集體量化新目標。隨著國際供應鏈日益重視碳揭露及低碳產品，氣候資金也逐漸與企業的國際貿易競爭力連結。

兆豐金控總經理張傳章透過「COP31戰情中心－現場快報」，分享在土耳其參與峰會的觀察。他認為，金融業應運用轉型金融、企業議合及永續連結貸款，支持企業、尤其是中小企業邁向淨零，同時系統化培育綠領人才。南山人壽資深副總暨永續健康長陳維新則透過越洋專題影片指出，氣候危機也是健康危機，並分享保險業如何透過商品與服務創新回應氣候風險。

資金如何支持本土淨零產業發展，也是論壇討論重點。台北市電腦公會副總幹事賴荃賢分享台灣綠色成長基金推動經驗。環境部透過百億綠色成長基金，為本土氣候科技及淨零新興產業提供早期資金支持，藉由公部門資金發揮引導作用，進一步吸引民間資本投入，協助具發展潛力的低碳技術及創新解決方案跨越初期投資門檻，朝商業化發展。

安侯永續董事總經理黃正忠表示，轉型金融已不再侷限於支持綠色產業，也逐步延伸至協助高碳排產業進行製程改善及導入低碳技術。他認為，要帶動大規模氣候金融，必須先讓低碳發展具備獲利空間，全球及台灣都必須正視石油經濟退場課題，才能推動經濟成長與碳排放脫鉤。

論壇並由富邦金控永續發展處副處長林敬恩主持專家座談，邀集環境部、金融及產業相關專家，從政府資金引導、企業低碳轉型、金融市場創新及國際氣候融資趨勢等面向，討論台灣對接NCQG資金路徑的機會與挑戰，以及如何透過公私協力擴大氣候資金動員，讓金融資源與產業減碳需求接軌。

在企業永續揭露方面，環境部表示，對接國際資金的關鍵之一，是建立具公信力的永續揭露制度。環境部與金管會今年9月共同推動「永續協作五大面向」，在國家永續目標不變的前提下，將上市櫃公司強制永續揭露家數由1,970家調降至約560家，但仍涵蓋逾87%市值及約96%碳排放量；另將調和盤查與確信程序、擴充本土碳足跡係數，並訂定反漂綠指引，讓企業資源更集中於實質減碳。

環境部COP31系列活動將持續至11月20日，後續議題涵蓋AI氣候科技、碳移除與生物炭、公正轉型、青年參與及《巴黎協定》第6條等。