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國泰人壽擬發債充實自有資本 上限350億元
國泰金控（2882）13日代子公司國泰人壽公告，國泰人壽董事會決議將以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位普通公司債，發行總額上限為新台幣350億元，預計自董事會決議日起一年內，視市場行情及客觀情勢一次或分次發行。
根據公告，國泰人壽此次募得款項將用於持續充實自有資本、維持財務彈性。公司債發行期間為10年（含）以上，實際發行價格、利率、面額及承銷方式等，將授權董事長或指定人員依市場狀況全權處理。
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