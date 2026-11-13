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外資回頭終止連11賣 股匯同慶新台幣小升收32.838元

中央社／ 台北13日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭去執行長等職務，市場解讀為利空出盡，外資終止連11賣，今天轉為買超，股匯市同步上揚，新台幣兌美元收盤收32.838元，升5.1分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至31.17億美元。

黃仁勳因涉及婚外情且有國安疑慮，辭去輝達（NVIDIA）總裁、執行長等職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）任臨時執行長。黃仁勳去職消息一出，輝達股價重挫，外界也關注是否打擊台灣的AI供應鏈。

不過金融市場正面看待，認為短期利空出盡，台股今天盤中一度上漲近1400點，終場收在43675.12點，上漲583.25點。外資更終止連11賣，回補台股288.36億元。

新台幣兌美元今天以32.87元開盤後，震盪走揚，盤中最高升抵32.827元，終場收32.838元，為1週高點。

外匯交易員表示，儘管美元指數續於103價位高檔盤整，但外資調節台股似乎告一段落，今天於匯市未再一面倒匯出，而是呈現雙向操作，正面訊號浮現；若此趨勢得以延續，新台幣匯率有望回歸區間盤整，逐步擺脫先前外資大舉匯出造成的貶值壓力。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值7分或0.21%，週線連2黑。

外匯交易員指出，股匯今天同步走揚，但警報尚未完全解除，輝達新任執行長風格、對台灣AI供應鏈的影響仍存在不確定性；此外，美國通膨高於預期，市場評估美國聯準會貨幣政策立場可能更趨鷹派，支撐美元指數維持高檔，持續對亞幣構成壓力。

外匯交易員認為，短線仍須觀察上述變數如何發展，若市場反應趨於平穩，加上出口商在32.900元上方拋匯意願積極，新台幣匯率可望先於32.750至32.950元之間整理。

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