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週年慶出國潮點火 5大銀行10月合計刷卡金額3758億

中央社／ 台北13日電
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

受惠年底百貨週年慶開跑及出國旅遊熱度不減，激勵消費動能，5大發卡銀行信用卡10月簽帳金額逾新台幣3758億元、年增14.48%；玉山銀單月刷卡金額達980億元居冠，國泰世華銀以866億元居次，流通卡數最高的中信銀855億元排名第3。

根據中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀與台新銀等5大發卡銀行網站公告資訊，5大發卡行信用卡今年10月簽帳金額合計超過3758億元，年增率為14.48%。

中信銀表示，10月信用卡簽帳金額855億元，累計今年前10月達到9062億元，創下歷年同期新高，年成長近24%。適逢百貨週年慶及10月連假，帶動旅遊與出國消費需求，旅遊、餐飲、百貨及海外消費皆穩健成長。

國泰世華銀表示，10月信用卡簽帳金額866億元，年成長9.6%，累計今年前10月簽帳金額8202億元，年增16%，整體簽帳動能持續穩健成長。觀察10月消費表現，隨著秋冬海外旅遊需求延續，加上百貨週年慶、電商購物檔期及美食餐飲等消費需求，持續挹注信用卡簽帳動能。

北富銀信用卡10月刷卡量537億元，受當月清算日減少影響，較去年同期減少5%，今年累計前10月簽帳金額達5516億元，寫下歷年同期新高，年增6%。10月刷卡量貢獻主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成。

玉山銀表示，10月信用卡簽帳金額980億元，創歷年同月新高，成長動能主要受惠於繳費、旅遊、網購及國外實體消費持續成長。

台新銀10月信用卡刷卡金額為519億元，年增率6.55%，台新銀表示，因應百貨週年慶檔期、年底旅遊熱潮不減，將持續推出相關優惠活動，包括領券、綁定行動支付享回饋加碼等。

發卡方面，中信銀10月發卡量達17.1萬張，主要來自uniopen聯名卡、LINE Pay聯名卡、中油聯名卡及百貨聯名卡穩健成長；玉山銀10月新發卡數為6.9萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear信用卡等。

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