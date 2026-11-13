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外資匯入 台幣匯率小升5.1分收32.838元
台股今日再度大漲，外資開始匯入，新台幣匯率上午一路升值，午盤之後一度升值到32.827元，終場收32.838元，小升5.1分。
匯市成交量方面，台北外匯經紀公司的成交量為22.14億美元，元太外匯經紀公司的成交量為9.03億美元，合計31.17億美元。
匯銀人士分析，今日的新台幣的匯價主要是受外資的進出影響，反而出口商因新台幣升值，所以退場觀望。匯銀人士也指出，市場預期美國聯準會在12月的利率會議可能繼續升息，這也是出口商繼續抱住手上外匯部位不敢輕舉妄動的原因。
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