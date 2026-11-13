快訊

吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系6件作品入選

職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

聽新聞
0:00 / 0:00

外資匯入 台幣匯率小升5.1分收32.838元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
外資匯入，新台幣匯率今日小升5.1分，收32.838元。聯合報系資料照
外資匯入，新台幣匯率今日小升5.1分，收32.838元。聯合報系資料照

台股今日再度大漲，外資開始匯入，新台幣匯率上午一路升值，午盤之後一度升值到32.827元，終場收32.838元，小升5.1分。

匯市成交量方面，台北外匯經紀公司的成交量為22.14億美元，元太外匯經紀公司的成交量為9.03億美元，合計31.17億美元。

匯銀人士分析，今日的新台幣的匯價主要是受外資的進出影響，反而出口商因新台幣升值，所以退場觀望。匯銀人士也指出，市場預期美國聯準會在12月的利率會議可能繼續升息，這也是出口商繼續抱住手上外匯部位不敢輕舉妄動的原因。

台幣匯率 外資 匯銀

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台幣鬆口氣 單日升1.7分

新台幣升5.1分 收32.838元

外資11月匯出100億美元、台股連8賣！楊金龍：資金流動正常、非「養套殺」

台股暴跌1165點失守44000點！美股大漲卻逆勢重挫 5大可能下跌原因

相關新聞

網友指控千萬存款消失、遭討債！華南銀行發表聲明

近期有網友發文指控存在華南銀行的千萬存款被消失、更遭銀行討債，華南銀行13日特別發表聲明指出，部分媒體及網路平台涉及相關報導之部分內容與事實有出入，且有部分網友散布不實謠言與惡意評論，已蒐證並保留追究民、刑事責任之法律權利。

外資匯入 台幣匯率小升5.1分收32.838元

台股今日再度大漲，外資開始匯入，新台幣匯率上午一路升值，午盤之後一度升值到32.827元，終場收32.838元，小升5.1分。

央行明年繳庫逾2200億 外資持有台股占比大增恐影響上繳數

立院財政委員會16日審查中央銀行116年度預算，書面報告今天出爐，116年度央行繳庫數為新台幣2200億4828萬元，連...

國泰金登 COP31藍區 分享國際混合金融合作實務新思維

國泰金控（2882）已連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），2026年前進土耳其安塔利亞COP31，持續深化國際氣候金融交流。首場即由國泰世華銀行副總經理温珍瀚率先登上COP31官方藍區（Blue Zone）新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（Green Investments Partnership, GIP）的專案歷程，並指出有明確的投資架構、具體案源及專業夥伴，有助於吸引商業銀行投入「混合金融」（Blended Finance）、擴大亞洲氣候資金動員。

耀勝Q3毛利率較上季增加、達22％ 營運有望迎來華麗轉身

耀勝公布第3季財報，第3季合併營收達4.04億元，季增2.15％，歸屬母公司業主淨損為5112萬元，單季每股損失（EPS）0.77元；累計前三季合併營收12.28億元，歸屬母公司稅後淨損1.23億元，每股虧損1.86元。

安聯投資長：三層蛋糕配置策略 強化投資組合韌性

安聯投信投資長張惟閔指出，投資人應採取兼顧攻守的「三層蛋糕」資產配置策略，在掌握AI長線成長趨勢的同時，透過債券及多元投資題材，提升投資組合韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。