央行明年繳庫逾2200億 外資持有台股占比大增恐影響上繳數

立院財政委員會16日審查中央銀行116年度預算，書面報告今天出爐，116年度央行繳庫數為新台幣2200億4828萬元，連4年突破2000億元大關，並續寫99年以來最高紀錄。不過央行指出，外資持股市值大幅攀升，牽動央行調節策略，恐影響未來營收及繳庫。

央行每年為國庫賺進大把鈔票，素有「國庫金雞母」的稱號。根據書面報告，央行116年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，共計2200億4828萬元，較115年度預算繳庫數增加200億元，主因是預計115年營業收入較往年提高，奉行政院核定，115年度累積盈餘保留至116年度繳庫部分增加所致。

細看央行營業總收入，央行（含中央造幣廠、中央印製廠）116年度預算營業總收入為4464億元，較115年度預算數增加176億元，成長率為4.11%。央行收入結構以利息收入為大宗，利息收入4121億元，包括投資國內外各類證券利息、存放國內外銀行利息及各項融通利息等收入。

不過央行強調，央行以穩定物價及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，且盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。

央行說明，外幣資產運用收益是央行營業收入主要來源，影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行能完全掌握；營業支出則受央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性，這也是各國央行面臨的問題。

值得注意的是，央行此次特別點出，基於穩定匯市、預留貨幣政策空間的考量，可能影響未來營收及繳庫能力。

央行表示，從收入面而言，外資持有國內股票市值大幅上升，為了維護對內及對外幣值穩定，央行須適時進場調節，外匯存底未必能持續成長，可能影響央行未來營收及繳庫數。

支出面而言，央行滾動式調整國內通膨預測值，致力達成維持物價與金融穩定目標，因此需考量預留執行貨幣政策的空間。