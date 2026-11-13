中高齡友善企業認證 遠東商銀首度獲雙北肯定

繼獲新北市「中高齡者及高齡者友善職場認證」金質獎後，遠東商銀再獲台北市「中高齡者暨高齡者友善企業認證」特選獎肯定。今年首度參與即分別拿下雙北佳績，展現遠東商銀推動友善職場的具體成果，也彰顯企業在人力資源管理及人才永續發展上的投入。

面對人口高齡化及勞動市場結構轉變，遠東商銀深信人才價值不應受到年齡限制，中高齡及高齡員工所累積的專業知識與實務經驗，更是企業重要的組織資產。因此，有計畫地從工作制度、健康促進及員工關懷等面向著手，建構完善的職場支持機制，讓不同年齡層的員工都能在適合的工作環境中發揮所長，實現個人職涯發展與企業成長的雙贏。

在工作制度方面，遠東商銀提供彈性上下班措施，讓員工能依個人需求調整工作時段，兼顧工作與生活平衡；在健康促進方面，年年辦理「健康心樂活」ESG運動挑戰，結合運動獎勵及健康促進活動，鼓勵員工培養規律運動習慣，並透過數位健康任務包，將健康知識融入日常生活，提升員工的健康意識。此外，亦積極營造跨世代交流與合作的職場氛圍，連結不同年齡層員工的專業價值，促進經驗傳承與知識共享。

遠東商銀表示，此次分別在台北市及新北市舉辦的中高齡者及高齡者友善企業認證中，取得特選獎及金質獎佳績，是對企業長期推動中高齡友善職場的鼓勵，也是精進人才永續策略的重要動力。未來將持續深化多元共融理念，優化友善職場制度，打造不受年齡限制、兼具包容力與發展機會的工作環境，讓各世代人才都能安心工作、持續成長，共同提升企業永續競爭力。