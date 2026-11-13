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國泰金登 COP31藍區 分享國際混合金融合作實務新思維

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），國泰世華銀行副總經理温珍瀚受邀出席COP31官方藍區新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（GIP）的合作經驗，強調透過完善的投資架構與風險管理，吸引更多商業資金投入亞洲綠色投資。國泰金控／提供
國泰金控連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），國泰世華銀行副總經理温珍瀚受邀出席COP31官方藍區新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（GIP）的合作經驗，強調透過完善的投資架構與風險管理，吸引更多商業資金投入亞洲綠色投資。國泰金控／提供

國泰金控（2882）已連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），2026年前進土耳其安塔利亞COP31，持續深化國際氣候金融交流。首場即由國泰世華銀行副總經理温珍瀚率先登上COP31官方藍區（Blue Zone）新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（Green Investments Partnership, GIP）的專案歷程，並指出有明確的投資架構、具體案源及專業夥伴，有助於吸引商業銀行投入「混合金融」（Blended Finance）、擴大亞洲氣候資金動員。

COP31新加坡館以「Capital at Work: FAST-P Funds in Action」為題舉辦專題座談，交流混合金融實務經驗。國泰世華銀行參與的GIP，為新加坡金融管理局（MAS）推動的「亞洲轉型融資夥伴關係」（Financing Asia's Transition Partnership, FAST-P）旗下計畫，透過由Pentagreen Capital團隊管理的投資基金，支持亞洲綠色基礎建設。國泰世華銀行今年5月以優先順位授信方式加入GIP第二輪募資，成為首家參與的台灣商業銀行；隨著國泰世華銀行及其他合作夥伴加入，GIP整體承諾資金規模由首輪5.1億美元增至8億美元，支持再生能源、儲能、永續運輸及水資源與廢棄物管理等領域。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚於座談中分享，Pentagreen Capital團隊初次與國泰世華銀行接洽時，基金架構尚未明確，相關投資安排亦涉及金融機構內部審查與法規限制，因此未參與首輪募資。雙方仍持續交流，直到2025年下半年再次洽談，隨著第二輪募資的基金架構、投資人及次順位資金來源逐漸明朗，潛在投資案件也更為清楚，逐步化解內部對資金用途及風險控管的疑慮，最終取得風控團隊及董事會支持，促成合作。

這段歷程，反映商業銀行參與混合金融的實務挑戰。國泰世華銀行副總經理温珍瀚指出，商業銀行習慣依循「授信5P原則」，包括借款人條件、資金用途、還款來源、債權保障及未來展望等面向，評估授信的風險；但混合金融涉及基金層級授信，銀行未必能直接掌握個別投資案件的資金用途，也無法決定基金的投資標的，因此更需了解合作夥伴的案件審查、資金管理及風險控管機制。

「混合金融」透過整合公私部門資金、分攤投資風險，吸引更多民間資金投入氣候轉型。全球混合金融網絡Convergence今年10月發布的《2026年混合金融現況報告》指出，儘管全球官方發展援助資金縮減，2025年全球混合金融交易規模仍維持在258億美元，其中，民間資金投入112億美元、年增27%；商業銀行投入金額更由43億美元增至70億美元，占民間資金逾6成。

隨著商業銀行成為混合金融的重要參與者，國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，未來將持續尋求國際合作機會，並期盼將參與經驗分享給台灣銀行同業，同時透過與國際夥伴合作，也有機會在銀行據點有限的市場拓展潛在客戶及授信業務，吸引更多金融機構投入亞洲綠色投資。

繼國泰世華銀行分享混合金融的實務經驗，國泰金控將於11月16日在COP31官方藍區（Blue Zone）主辦「亞洲氣候金融座談」，由國泰金控總經理李長庚率隊參與，以「從分散資本到氣候影響力：擴大亞洲混合融資規模」為題，邀集國際金融機構及氣候金融領域代表，探討如何擴大亞洲氣候投資規模。國泰金控將持續秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌精神，凝聚綠色金融影響力，共同打造更具氣候韌性的永續未來。

國泰金控連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），國泰世華銀行副總經理温珍瀚（左二）受邀出席COP31官方藍區新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（GIP）的合作經驗，強調透過完善的投資架構與風險管理，吸引更多商業資金投入亞洲綠色投資。國泰金控／提供
國泰金控連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），國泰世華銀行副總經理温珍瀚（左二）受邀出席COP31官方藍區新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（GIP）的合作經驗，強調透過完善的投資架構與風險管理，吸引更多商業資金投入亞洲綠色投資。國泰金控／提供

國泰金控連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），國泰世華銀行副總經理温珍瀚受邀出席COP31官方藍區新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（GIP）的合作經驗，強調透過完善的投資架構與風險管理，吸引更多商業資金投入亞洲綠色投資。國泰金控／提供
國泰金控連續第6年參與聯合國氣候峰會（COP），國泰世華銀行副總經理温珍瀚受邀出席COP31官方藍區新加坡館專題座談，分享參與「綠色投資夥伴關係」（GIP）的合作經驗，強調透過完善的投資架構與風險管理，吸引更多商業資金投入亞洲綠色投資。國泰金控／提供

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