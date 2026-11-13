網友指控千萬存款消失、遭討債！華南銀行發表聲明

近期有網友發文指控存在華南銀行的千萬存款被消失、更遭銀行討債，華南銀行13日特別發表聲明指出，部分媒體及網路平台涉及相關報導之部分內容與事實有出入，且有部分網友散布不實謠言與惡意評論，已蒐證並保留追究民、刑事責任之法律權利。

華南銀行發布聲明表示，有關近日部分媒體及網路平台涉及銀行之報導及評論，部分內容與事實顯有出入，未善盡查證及平衡報導之責，逕自採信片面說法，另有部分網路人士散布不實資訊及惡意評論，已嚴重損害華銀的商譽及社會大眾之信賴。

為維護銀行商譽及保障股東、客戶之合法權益，華南銀行表示，已蒐集相關事證，對於蓄意散布不實資訊、惡意詆毀或不當報導致銀行權益受損者，將視具體情節依法追究相關民、刑事責任，並保留一切法律上之權利。