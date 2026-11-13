耀勝Q3毛利率較上季增加、達22％ 營運有望迎來華麗轉身

耀勝公布第3季財報，第3季合併營收達4.04億元，季增2.15％，歸屬母公司業主淨損為5112萬元，單季每股損失（EPS）0.77元；累計前三季合併營收12.28億元，歸屬母公司稅後淨損1.23億元，每股虧損1.86元。

耀勝表示，受業務模式調整與全球供應鏈布局過渡期影響，帳面營收規模較去年同期減少。第三季營運表現反映集團轉型與優化策略的推動成果。

在電子代工業務（EMS）方面，公司將部分業務由傳統「連工帶料」轉為「純代工」模式。由客戶原物料價值不再納入營收，帳面營收規模相對降低，此舉有助於減少營運資金占用、庫存管理以及原物料價格波動的風險，並提升營運資金使用效率，第三季單季毛利率較第二季增加3個百分點達22%，主要與EMS業務模式轉換及產品組合變化有關。北美客戶配合區域供應鏈布局進行產線轉換期間，耀勝提供研發與技術支援，協助客戶逐步恢復出貨，也現雙方良好的合作基礎

公司聚焦發展高附加價值領域，降低對傳統消費性電子市場的依賴；目前於AI伺服器高功率電源磁性元件、AI散熱材料以及醫材等跨領域布局均有實質進展，尤其在AI伺服器高功率電源磁性元件方面，耀勝以高階平面變壓器技術與超薄型設計，因應AI伺服器高密度機架的空間需求，相關技術布局也為耀勝拓展AI伺服器電源應用、提升產品附加價值奠定基礎。

面對AI晶片帶來的電能需求，耀勝元件可支援3.2kW至18kW等高瓦數電源規格，並採用特殊高頻磁性材料與優化的繞線工藝，有助於降低高頻切換與大電流運作下鐵芯損耗與熱能堆積，提升電源轉換效率。此外，耀勝具備與客戶協同研發的客製化能力，可依不同AI電源架構提供專屬材料配方與結構設計，建立產品競爭力與客戶合作基礎。隨高技術門檻產品比重提高，產品組合可望進一步優化，為毛利率及獲利能力奠定基礎。

展望第四季與未來營運，耀勝維持審慎看法。10月合併營收為1.13億元，累計前十月合併營收達13.41億元，當月及累計營收均較去年同期減少，主要受中國十一長假、工作天數減少，以及接單業務模式轉換等因素影響，在全球地緣政治與供應鏈重組趨勢下，耀勝越南生產基地的營運與產能配置已漸趨穩定。