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安聯投資長：三層蛋糕配置策略 強化投資組合韌性

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導

安聯投信投資長張惟閔指出，投資人應採取兼顧攻守的「三層蛋糕」資產配置策略，在掌握AI長線成長趨勢的同時，透過債券及多元投資題材，提升投資組合韌性

張惟閔表示，今年台股漲幅亮眼，但隨著市場對AI資本支出的疑慮升溫，短期股價波動也明顯放大，為因應景氣方向不明朗的市場環境，他提出由下而上的「三層蛋糕」配置架構，分別從成長核心、穩定收益及機會增益三個層次布局。

最底層為「成長核心」，作為投資組合的主要報酬引擎。除掌握台股在AI硬體與製造領域的核心優勢，也應將布局範圍延伸至亞洲半導體、美國科技及全球股票市場，從硬體、模型到軟體應用與產業升級，掌握完整的AI產業成長動能。

中層則是「穩定收益」。張惟閔指出，在目前債券殖利率仍處於相對高檔區間的環境下，債券重新展現投資價值。透過納入具吸引力的債券及多元收益來源，不僅能創造現金流，也有助於降低投資組合波動，提供下檔保護。

最頂層為「機會增益」，也就是在核心配置之外，靈活掌握市場錯價及結構性主題機會，聚焦AI基礎建設、能源電力及醫療生技等領域，並可趁市場修正時逢低布局，為整體投資組合創造額外報酬。

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