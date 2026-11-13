公股第一家！兆豐金控首次參與COP31會議

第三十一屆聯合國氣候變遷大會（COP31）11月9日在土耳其安塔利亞舉行，本屆大會的核心主軸定位為「從承諾走向落實」，致力於終結空泛的政治宣言。兆豐金控（2886）身為公股龍頭及永續金融先行者聯盟成員，今年首次由總經理兼永續長張傳章親自率領永續部門前進大會，掌握氣候金融、轉型金融、氣候調適及自然資本等國際趨勢，並在國際舞台發表台灣金融業淨零轉型的實戰經驗，展現兆豐金控作為公股永續領頭羊的國際影響力。

面對極端氣候、供應鏈重組及全球淨零政策加速推進，金融業的角色已不再只是提供資金，更要協助企業辨識轉型路徑、管理氣候風險，並將減碳與調適需求轉化為具可行性、可衡量及可擴大的投融資方案。

兆豐金控總經理張傳章表示，兆豐金控今年受邀在國合會及中美洲銀行（CABEI）共同舉辦氣候金融論壇中擔任與談人，聚焦探討面對極端氣候帶來的風險，金融機構如何透過精準、創新的永續金融架構，在穩健引導產業低碳轉型的同時，兼顧金融韌性與風險控管，正是當前金融業實踐責任金融、邁向淨零未來的核心關鍵。

兆豐金控身為金管會「永續金融先行者聯盟」成員，擔任「金融業淨零推動工作平台－跨部門諮詢工作群」召集人，扮演串聯政府政策、金融資源與產業轉型需求的重要橋梁，截至目前已舉辦了 6 場支持型經濟活動的投融資實務研討會，串聯了高達160家金融業與企業，實體與線上參與人數更超過1,000人次。 此外，主責混合金融與影響力投資機制研究案，籌組金融業研議小組，借鏡國際經驗，研究如何結合公部門、開發機構與民間資本，降低永續及轉型專案初期風險、提升資金動員能力，研擬建立評估機制並推動政策落地。

兆豐金控也深入COP31核心的藍區（Blue Zone），與各國際金融業代表深入交流，聚焦轉型金融、氣候調適與韌性、氣候資訊揭露、自然相關財務揭露，以及公私部門氣候資金動員等重要議題。

兆豐金控持續強化永續治理與責任金融，並透過投融資管理及客戶議合，引導企業落實淨零轉型。此次參與 COP31，期望串聯國際氣候治理、金融創新與台灣產業需求，轉化為兆豐可執行、企業可運用、市場可衡量的永續金融行動。

未來兆豐將秉持「永續金融先行者」精神，扮演公股響應國家產業發展的政策性任務，發揮並擴大金融業影響力，攜手金融同業及產業夥伴，讓金融不只是支持轉型，更成為加速轉型的關鍵力量，落實「發揮正向影響、引領永續發展」的永續使命。