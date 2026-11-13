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機構資金連日淨流出14億美元 比特幣陷入7萬美元保衛戰

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣30日盤中重挫逾2%，跌破77,000美元大關。歐新社 歐洲新聞圖片社
比特幣30日盤中重挫逾2%，跌破77,000美元大關。歐新社 歐洲新聞圖片社

加密貨幣市場賣壓湧現，比特幣（BTC）近期延續弱勢整理格局，24小時內跌幅擴大至4.90%，盤中最低一度下探至69,900美元，失守7萬美元整數大關，隨後微幅回穩至7萬美元上方。專家分析指出，此波急跌主要受到現貨ETF資金持續淨流出，以及MSCI指數調整引發機構再平衡賣壓衝擊。

從盤面數據觀察，比特幣近期自8.5萬美元波段高點滑落後一路走低，近7天累計下跌7.64%，近30天跌幅更達15.84%。專家認為，比特幣現貨ETF在近日交易中連續出現淨流出，累計金額約達14.4億美元，直接削弱了市場流動性與買盤支撐。

其次，由於Metaplanet等企業級比特幣持有者遭剔除出MSCI指數，引發追蹤指數的被動資金進行再平衡，連帶促使機構投資人啟動去風險化操作。

專家認為，雖然短線技術指標已進入超賣狀態，但動能仍顯疲弱，若後續缺乏明顯放量買盤支撐，不排除仍有持續下行風險；此外，指數再平衡可能引發次級現貨拋售連鎖反應，以及近期市場屢傳資安疑慮，皆為投資人短線須密切留意的潛在變數。

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