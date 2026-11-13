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台新銀信用卡前十月刷卡金額5,266億元 創歷年同期新高
台新銀行10月信用卡刷卡金額 520 億元，較上月增加6億元，累計刷卡金額5,266億元，創歷年同期新高，海外、保險、網購消費成長顯著。
台新信用卡10月累計刷卡金額年增率20.4%，Richart 卡發卡量已突破300 萬張，10 月因應百貨周年慶開跑，「大筆刷」可疊加3.3%回饋受客戶好評；此外因應雙十連假，「玩旅刷」旅遊/海外最高3.3%，亦為常態熱門權益。
進入11月，台新銀行表示，新光三越百貨周年慶買氣持續延燒，刷台新銀行新光三越聯名卡，並於 Richart Life APP 領取優惠券，享最高 21%回饋：另因應年底旅遊熱潮不減，赴日旅遊用台新Pay+綁定 Richart 卡，新戶消費享最高19%優惠+10%回饋，再享旅遊金10 萬元大放送。
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