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台電公司債13日標售 發行利率牽動央行12月利率決策

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台電預計標售總額120億元公司債，其中五年期60億元，七年期及十年期綠色債券各30億元。聯合報系資料照
台電預計標售總額120億元公司債，其中五年期60億元，七年期及十年期綠色債券各30億元。聯合報系資料照

台電指標性公司債標售今（13）日登場，國內外債市利率走勢也將動標售結果。台電預計標售總額120億元公司債，其中五年期60億元，七年期及十年期綠色債券各30億元。由於台電公司債具備3A級信用評級，標售結果不僅是國內高評等公司債的重要定價指標，也可能成為市場觀察央行12月理監事會利率決策的參考依據。

市場目前對台電五年期公司債發行利率看法分歧。上一期台電五年期公司債發行利率為2.00%；這次市場預估出現分歧，一派認為央行減發存單，國內資金仍相對寬鬆，加上台債殖利率維持低檔，預期發行利率上行有限；另一派則認為，美國本周公布通膨數據高於預期，美國10年期公債殖利率重新站回5%之上，可能推升國內企業債發行成本，市場的預期利率已上升至2.3%至2.35%。事實上，台電5年期公司債發行利率，在今年7月和8月已經連2個月突破2%。

債市交易員指出，美國最新CPI數據公布後，債市氣氛明顯轉變，美國10年期公債殖利率從稍早的4.88%快速攀升，突破5%關卡，反映市場重新評估通膨及聯準會利率政策走向。海外長天期利率急升，也為台電此次公司債標售增添不確定性。

債券市場人士指出，台電身為3A級評等國營事業，其公司債發行利率具有指標性，其他同等級信評企業發債時，往往以台電標售利率作為定價參考，再依個別信用條件及期限加減碼。因此，這次五年期債券的得標利率，以及七年期、十年期綠色債券的投標情況，都將牽動後續企業籌資成本。

此外，若長天期綠色債券投標成本偏高，台電也可能基於融資成本考量，調整七年期及十年期發行規模，轉以五年期債券為主要籌資工具。

此次台電公司債標售結果仍須提報董事會審議，預計下周二至周四正式對外公告結果。市場將藉由此次標售觀察市場長天期債券的利率預期，以及台灣企業融資成本變化。

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