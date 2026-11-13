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亞棒總改選 辜仲諒連任會長

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
亞洲棒球總會會長辜仲諒（前右二）與新任執行委員會成員合影。圖／中華棒球協會提供
亞洲棒球總會會長辜仲諒（前右二）與新任執行委員會成員合影。圖／中華棒球協會提供

亞洲棒球總會昨天在台北召開會員大會，來自亞洲廿個會員協會代表齊聚，進行新任會長、副會長及執行委員改選，全體出席會員代表一致通過由現任會長辜仲諒連任，繼續領導亞棒總推動亞洲棒球發展。

辜仲諒四年會長任內積極開創亞洲棒球新局，亞棒總會員從廿三增加到廿九個國家或地區會員代表，新加入會員涵蓋越南、約旦、敘利亞等東南亞及西亞國家。

辜仲諒指出，亞洲擁有四十五億人口，棒球市場極具發展潛力，亞棒總將「亞洲大聯盟」作為長期目標，必須持續深化合作，透過長期培育優秀球員、裁判、教練，同時擴大球迷基礎，逐步評估賽事發展模式。

辜仲諒強調，亞棒總不只是主辦賽事的單位，而是一個彼此互助、共同成長的「大家庭」，未來更將推動亞洲棒球人才培育計畫，透過制度化培訓，逐步建置裁判與教練認證制度；女子棒球方面，亞洲目前擁有十三支會員代表隊，將持續舉辦賽事，深化亞洲女子棒球發展；透過學生棒球跨國交流，鼓勵潛力球員至不同國家接受教育與棒球培訓。

在辜仲諒領導下，亞棒總扮演亞洲棒球發展推手，包括促成泰國國家隊來台移地訓練，亦催生泰國棒球留學生交流計畫，推動具潛力的泰國學生進入中信科技大學就讀；也促成長期投入台灣五級棒球發展的中國信託商業銀行捐贈球具予菲律賓棒球協會，結合企業資源培育亞洲棒球人才。

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