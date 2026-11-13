玉山永續金融 奪財資雜誌三項永續大獎

玉山永續金融成果再獲國際肯定，2026年一舉榮獲《財資雜誌》（The Asset）三項永續大獎，包括第三度榮獲「企業永續領袖獎」最高級別「玉璽獎」，以及「最佳轉型金融－金融業」獎項，玉山金控（2884）董事長黃男州亦獲選「年度永續領袖」。三項殊榮涵蓋企業永續表現、轉型金融實踐及領導力等面向，展現玉山將永續融入經營策略與金融本業，持續發揮金融影響力的具體成果。

玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州表示：「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略。」面對氣候變遷及產業轉型挑戰，玉山持續深化永續金融布局，發揮金融業引導資金與陪伴企業轉型的關鍵角色，掌握顧客所處的轉型階段，並提供合適的金融服務與專業資源，協助企業逐步提升轉型能力，引導資金支持低碳轉型。

為協助企業將永續承諾轉化為具體行動，玉山已打造「永續轉型平台」，串聯逾20組專業顧問團隊，提供碳盤查、ESG診斷及轉型諮詢等服務，陸續協助超過400家企業進行碳盤查與ESG診斷，更有逾百家企業進一步採用顧問服務。同時，積極響應政府支持中小企業的相關政策與資源，協助企業推動AI、數位及永續轉型，提升面對氣候風險及產業變革的長期競爭力。

自2021年起，玉山每年舉辦「玉山ESG永續倡議行動」，串聯產官學研各界志同道合夥伴共同推動永續轉型，並協助顧客掌握淨零轉型帶來的挑戰與機會。透過金融服務、專業諮詢及跨產業合作，讓永續金融的應用場景更加健全，陪伴顧客實踐永續承諾，穩健邁向淨零未來。

玉山矢志成為綜合績效最好、也最被尊敬的企業。面對全球淨零轉型與產業變革，玉山將持續發揮金融影響力，結合公部門、企業及社會各界力量，陪伴企業將轉型挑戰化為成長契機，共同強化永續競爭力，朝2050淨零轉型的願景邁進，共創美好永續的未來。