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數位創新交流 集保股東會視訊會議平台經驗輸出韓國

中央社／ 台北12日電

台灣資本市場數位創新成果再獲國際肯定，韓國證券集中保管機構參考台灣股東會視訊會議平台（eMeeting）成功經驗，近期在首爾舉辦電子股東會上線典禮，特別邀請台灣集保結算所董事長林丙輝上台致詞，共同見證韓國電子股東會服務正式啟動，也展現台韓雙方在數位創新領域的交流成果。

林丙輝今天透過新聞稿表示，數位轉型是全球資本市場的重要趨勢，eMeeting結合數位科技與高規格資安防護，強化股東權益保障，並提升公司治理效能，台灣推動eMeeting多年累積的經驗，這次獲得韓國證券集中保管機構借鏡，不僅是對台灣數位金融服務成果的肯定，也展現國家金融基礎建設創新的實力。

eMeeting平台起源於新冠疫情期間，集保結算所依金管會指示建置，協助資本市場在兼顧防疫需求的同時，確保投資人仍能有效參與股東會及行使股東權益，並在疫後發展為永續常態化的數位服務，提供股東註冊、登記、報到、觀看直播、投票及提問等完整功能，不受地域限制參與股東會，進一步提升股東參與度及公司治理效能，使用家數更從110年的17家公司，逐年成長至今年的120家公司。

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