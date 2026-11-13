國泰世華與永豐、合庫、新光銀 統籌主辦益登33億聯貸案

國泰世華銀行、永豐銀行、合作金庫銀行及新光銀行共同統籌主辦益登科技新台幣33億元的聯合授信（聯貸）案，並於11月12日完成簽約。本次聯貸資金將用於充實益登科技（3048）的營運周轉金及償還既有負債，協助企業強化財務韌性與營運彈性。本案獲銀行團踴躍參與並超額認購，展現金融機構對益登科技經營實力、營運表現及發展前景的支持與肯定。

AI快速發展，益登科技為我國知名的半導體及電子零組件通路商，積極布局Edge AI市場，滿足系統整合商、設備製造商及企業用戶在AI導入過程中，對運算效能、功耗及部署彈性的需求。除代理多元國際品牌產品，益登科技亦透過FAE（應用工程師）團隊提供Design-in（設計導入）服務，協助客戶縮短產品開發時程、提升整體解決方案效能。透過結合產品代理與技術服務，益登科技持續朝「解決方案型通路商」深化發展，掌握AI及高效能運算應用所帶來的長期成長機會。

益登科技自1996年成立以來，持續深耕半導體及電子零組件通路產業，其代理產品廣泛應用於網通、資料中心、AI、物聯網、通訊及各類電子設備。近年隨著全球AI基礎建設需求快速成長，益登科技持續擴大AI伺服器、資料中心及網通等應用布局，2026年前三季累計合併營收為新台幣1,154億元，較去年同期成長近37%，第3季營收更創下單季新高。此次聯貸案獲銀行團超額認購，反映其營運狀況及發展前景受肯定。展望未來，益登科技將結合聯貸資金與金融夥伴的支持，持續發揮產業趨勢洞察與專業優勢，拓展核心業務及新興應用，進一步厚植企業營運韌性。

國泰世華銀行為本次聯貸案統籌主辦銀行之一，同時擔任該案額度管理銀行。國泰世華擁有豐富的結構融資與聯貸經驗，長期支持高科技、數位網通、數據中心等，具發展潛力的產業項目，並以精準的財務專業為基礎，結合遍及海內外的集團網絡及支援跨境帳戶管理的全球企網銀，提供企業多元且便捷的金融服務。國泰世華持續整合各領域專家資源，強化一站式金融服務體驗，致力成為值得企業信賴的財務顧問與金融後盾。