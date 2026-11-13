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一銀赴臺大癌醫中心送暖

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行舉辦「第一樂章 醫心相伴」活動，第一銀行總經理周朝崇（右）與臺大醫院癌醫中心分院院長吳耀銘合影。業者／提供
第一銀行舉辦「第一樂章 醫心相伴」活動，第一銀行總經理周朝崇（右）與臺大醫院癌醫中心分院院長吳耀銘合影。業者／提供

醫師節送暖，第一銀行不只慰勞醫護，更要協助癌友改善照護環境。第一銀行昨（12）日在臺大醫院癌醫中心分院舉辦活動，透過許願樹蒐集醫護、病患及家屬心願，承諾協助添購癌友醫療輔具、醫護紓壓設備，讓節日祝福化為實際行動。

這次「第一許願樹」活動中，有醫護人員希望添購減壓脂肪墊、擺位枕等輔具，減輕癌症病患治療期間的身體負擔，並降低壓傷風險。

照顧病患的人，也需要被照顧。另有醫護人員希望增設按摩器具，讓長時間工作的同仁適時放鬆；社工師則提出設立「醫心祝福站」，邀請民眾為醫護及病友寫下鼓勵與祝福。

第一銀行表示，將協助實現上述心願，把對醫護的感謝延伸至改善醫療照護環境，讓醫護與病患都能受惠。

活動當天，第一銀行安排歌唱、舞蹈及魔術表演，並提供視障按摩服務，讓醫護人員暫時放下工作壓力；另準備逾千份「小粉獅」搥背棒，感謝第一線醫療工作者長期付出。

第一銀行投入醫療公益已逾15年。自2011年起，攜手第一銀行文教基金會與臺大醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，累計86場、91組表演團體登台。

除精神支持，也投入醫療硬體資源。2021年及2022年分別捐贈巡迴接駁巴士、兩座全功能批價繳費自助服務機予臺大癌醫中心，改善病患就醫接駁及繳費便利性。

醫療公益更延伸至偏鄉。第一銀行及文教基金會自2021年起，陸續在宜蘭、花蓮、新北、臺中、嘉義及臺南推動醫療設備建置與升級，並深入花蓮、澎湖等舉辦義診，協助縮小城鄉醫療資源落差。

第一銀行表示，未來將持續整合跨界資源，從醫護關懷、病友照護到偏鄉醫療，讓公益投入更貼近實際需求。

一銀 癌友 許願

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