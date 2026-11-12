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驗證全過錢卻被轉走？華南銀、北富銀爆盜轉疑雲 金管會追查

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

銀行驗證都過關，存款卻疑遭盜轉？金管會12日指出，華南銀北富銀各有1名客戶反映遭不明轉帳、各涉及2筆，但交易紀錄均符合驗證程序。金管會已要求兩銀行當日通報重大偶發事件，追查原因。

銀行局副局長張嘉魁表示，近期社群平台接連傳出民眾存款遭「無故盜轉」，經初步清查，兩家銀行均屬單一個案，目前各掌握1名客戶受影響，其中已有客戶向警方報案。

值得注意的是，兩起案件的交易紀錄均顯示正常。張嘉魁指出，相關轉帳均透過客戶原先綁定的行動裝置發動，並通過密碼、簡訊一次性密碼（OTP）或生物辨識等雙重身分驗證程序。

其中一起個案，銀行甚至發現登入及交易的網路IP位址，與客戶過去慣用紀錄相符。

換言之，從銀行系統來看，相關交易均符合驗證流程，但客戶仍反映並非本人所為。

至於是否與日前永豐銀遭駭、客戶款項異常轉出事件有關？張嘉魁表示，兩案性質與永豐銀不同。目前未發現銀行系統遭駭或結構性資安漏洞，真正原因仍待釐清。

張嘉魁指出，兩家銀行原先將事件視為個別客戶爭議，依一般客訴程序處理，但因事件在社群平台引發關注，涉及民眾財產安全及銀行聲譽，金管會已要求兩銀行12日內通報重大偶發事件。

後續金管會將要求銀行全面調閱登入紀錄、裝置辨識及交易軌跡，釐清資金流向與轉帳過程，並協助客戶維護權益。

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