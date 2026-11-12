陳彥良：強制汽車責任險將從事後補償進化到事前預防

財團法人汽車交通事故特別補償基金今（12）日於張榮發基金會國際會議中心舉辦「2026年強制汽車責任保險國際研討會」，邀集德國、日本及我國保險、交通與科技領域專家，針對AI人工智慧、車聯網、自動駕駛及強制汽車責任保險制度發展進行交流，出席者包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源、交通部公路局長林福山、交通部高速公路局長陳文瑞及催生強制汽車責任保險法的「柯媽媽」柯蔡玉瓊等，現場逾250人參與。

陳彥良本身也兼任汽車交通事故特補基金董事長，他在致辭時表示，強制汽車責任保險是我國重要的社會安全制度，自民國87年施行以來，累計理賠金額已超過3468億元，理賠約790萬人次，為汽車交通事故受害人及其家庭提供及時的經濟支持。截至民國115年9月份止，全國汽車、機車及微型電動二輪車整體投保率達95.55%；另自115年7月1日起，死亡及第一等級失能給付金額已由200萬元提高至300萬元，持續強化汽車交通事故受害人的基本保障。

陳彥良指出，保險的功能不應僅止於事故發生後的損害填補，更應向前延伸至風險管理與損害防阻。金管會配合交通部機車駕訓政策，鼓勵民眾接受完整駕駛訓練，取得駕照並投保強制汽車責任保險，規劃自116年1月1日起試辦電子禮券獎勵措施，使保險機制由事後補償進一步擴大至事前預防。

面對AI人工智慧、車聯網及自動駕駛技術快速發展，交通事故風險、責任歸屬及保險服務模式將隨之改變。未來將持續以受害人保障為核心，善用科技與數據提升風險評估、事故認定及理賠效率，同時重視演算法公平性、資訊安全及個人資料保護，在科技創新、制度穩健與消費者權益之間取得平衡，讓科技成為提升道路安全及強化社會保障的新力量。

上午議程由慕尼黑再保險集團汽車保險專家團隊負責人Neil Munro分享汽車責任保險運用AI輔助趨勢勢；科絡達集團總監蘇裕鈞則從車聯網數據與AI如何重塑車險產業發展。其後，日本東京海上日動火災保險公司Akihito Nogawa（野川 晶史）及交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯，分別就自動駕駛汽車對保險市場的機會與挑戰，以及自駕車時代下汽車保險與產品責任的重構與轉移進行專題分享。

下午議程則是由日本損害保險協會Takenori Aoyama（青山猛紀）介紹日本強制汽車責任保險發展趨勢，並由特別補償基金總經理陳在淮分享我國強制汽車責任保險發展趨勢；綜合座談則以「科技發展與保障新視野」為題，邀集交通、科技及產物保險領域專家，探討科技應用、責任轉移、資料治理、道路安全與受害人保障等課題。

主辦單位表示，未來強制汽車責任保險制度將持續以受害人保障為核心，發展損害防阻措施，並善用科技與數據提升風險辨識及服務效率，同時兼顧資訊安全、個人資料保護及消費者權益，希望透過本次國際交流，借鏡各國制度經驗，凝聚政府、保險業、科技產業及學術界共識，作為我國強制汽車責任保險制度精進的重要參考。