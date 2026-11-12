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永豐銀遭駭敲警鐘！金管會急召76家資安長 堵災情擴大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

永豐銀遭駭敲響金融資安警鐘。金管會12日召集76家金融機構資安長，提出四大防禦重點，包括縮減遭駭風險、優先修補高風險漏洞、強化資安資源投入及導入防禦性AI，因應AI攻擊威脅。

金管會資服處長林裕泰說，近期國內外資安事件頻傳，金融業無法完全阻擋外部攻擊，但必須建立足夠的內部防禦能力，即使遭到入侵，也要能及時阻擋，避免損害擴大。

首先是縮減遭駭風險。林裕泰指出，金融業應將對外暴露的系統及存取管道降至最低，外部人員及高權限帳號須落實多因子驗證、最小權限管理，並透過網路分段及監控，避免攻擊擴散。

其次，AI找漏洞的速度愈來愈快，金融業恐面臨漏洞太多、修補不及的困境。

金管會要求金融業須依風險高低排序，優先處理容易被駭客利用、可能遭AI自動化攻擊，或讓駭客取得系統控制權限的漏洞。

第三是強化資安資源投入。林裕泰指出，AI已改變駭客攻擊型態，不能只靠資安長應對，董事會及經營階層也須掌握資安威脅變化，提供資安部門足夠資源。

第四則是導入防禦性AI。林裕泰直言，當駭客已利用AI發動攻擊，金融業若不用AI防禦，恐處於落後局面。

因此鼓勵業者在風險可控下，優先將AI應用於漏洞偵測、修補、情資分析及資安監控，以AI對抗AI。

不過，使用AI防禦同樣存在風險。金管會已發布金融業導入代理式AI安全諮詢文件，提供業者評估參考，並在此次會議中與76家金融機構資安長及公會代表、合計近200人交流防禦策略。

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