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企業綠地成自然棲地 凱基人壽攜手台大展開都市生態調研

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基人壽以台北市中心總部基地為起點，攜手台大團隊展開都市生態調研，以科學數據推動自然保育，打造城市生態新地標。凱基人壽／提供
凱基人壽以台北市中心總部基地為起點，攜手台大團隊展開都市生態調研，以科學數據推動自然保育，打造城市生態新地標。凱基人壽／提供

凱基人壽致力打造人與自然共好的城市生態新地標，攜手國立台灣大學自今年6月起在台北市中心總部展開「都市生態調研」，20周現地記錄到26種鳥類、近千次鳥類棲息，藉由科學調研、棲地營造與員工參與，讓總部大樓廣場成為城市中支持生物多樣性的綠色據點，並建立調查、監測與改善的管理循環，守護城市生態。

生物多樣性不僅關乎物種存續，也與民眾生活及企業經營息息相關。城市綠地的遮蔭降溫、生態保育、健康生活促進等功能日益受到重視。凱基人壽接軌國內外永續發展趨勢，持續提升氣候及自然治理相關資訊的透明度及可追溯性，今年永續報告書首度導入自然相關財務揭露（TNFD）分析，並支持嘉義大林鎮諸羅樹蛙調研。本次專案則從營運據點著手，定期記錄鳥類、樹木及棲地變化，累積自然資本數據，展現從資訊揭露到實際行動的永續治理成果。

凱基人壽在總部興建規劃時，即選擇自敦化北路退縮50公尺，闢設廣場綠地，保留百餘棵喬木，其中包括4棵樹齡逾60年的受保護老榕樹。這些大樹不僅是都市綠蔭的重要資產，也成為鳥類覓食、築巢與棲息的重要空間，奠定了生態監測基礎。

國立台灣大學森林環境暨資源學系丁宗蘇特聘教授團隊在調查期間，記錄到保育類鳥種鳳頭蒼鷹、台灣特有種五色鳥等，呈現企業綠地除景觀功能外，也能成為城市物種的自然棲地。從興建時保留老樹，到營運後持續觀察，凱基人壽將自然保育納入總部的規劃與日常管理。

為擴大調查結果的公共價值，凱基人壽於全球公民科學平台eBird設立生態觀鳥熱點，舉辦生態課程，帶領同仁辨識基地鳥種、學習觀察方法，鼓勵將觀察紀錄上傳eBird，成為參與城市生態記錄的公民科學家。

凱基人壽將持續以「我願意+1」行動文化推動環境教育，與鄰里、學校分享成果，連結自然保育與身心健康，深化全齡健康生態圈，實踐人與自然共好的永續願景。

凱基人壽

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