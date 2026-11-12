黃仁勳陷風暴中心…金控經濟學家：AI發展趨勢不變 供應鏈需注意這件事

全球AI領頭羊輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期陷入風暴中心，市場聚焦後續影響層面，合庫金首席經濟學家徐千婷認為，長期AI發展趨勢不至於有太大影響，但需注意美國對中高階晶片的出口管制未來走向，供應鏈相關企業須更謹慎不要踩到美國紅線。

徐千婷指出，輝達引發關注主要是因為高階晶片為美國出口管制項目，源自於美中科技戰的一環，美國政府對高階晶片出口設有限制，後續可能全球相關供應鏈會受到更嚴格管制。台灣身處AI相關供應鏈，其中屬於高階的產品亦在美國出口管制範圍，未來相關企業需更遵循及了解美國規範，不要踩到紅線，企業在法規遵循方面必將更加審慎。

徐千婷指出，反而美國期中選舉對AI產業發展影響更大，市場擔憂後續AI基礎建設在某些州面臨更嚴格的水電和能源規範，以及新建資料中心會受到更嚴格審核。

另有公股銀行研究部門指出，其實近期產業已出現從追求效能最大化轉向大家可負擔價格、兼顧成本效益與高性價比的運算能力，假設黃仁勳輝離開輝達，其實市場氛圍對晶片創新相對不至於太過震撼，對未來AI發展影響性應不至太高。

公股銀強調，融資方面則需密切關注，黃仁勳曾號召華爾街目標5千億美元的AI運算基建融資平台，未來恐有所變化；該平台旨在協助雲端服務商、前沿AI實驗室與企業等客戶採購輝達晶片並加速資料中心建設，同時降低對自身資產負債表的直接依賴。由於黃仁勳的個人魅力本身即是非常棒的行銷員，所勾勒出如此龐大融資平台可能也會因他個人有所消風，但如果是良性降溫，正巧呼應市場對資本支出應良性健康的呼聲，反而減低系統性風險。