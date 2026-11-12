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集保eMeeting成功經驗 南韓借鏡

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保董座林丙輝受邀出席韓國電子股東會上線典禮。集保／提供
集保董座林丙輝受邀出席韓國電子股東會上線典禮。集保／提供

台灣資本市場數位創新成果再獲國際肯定。韓國證券集中保管機構（KSD）參考台灣股東會視訊會議平台（eMeeting）成功經驗，並且多次與集保結算所密切交流討論，作為發展重要參考。

KSD於4日在首爾舉辦電子股東會上線典禮，特別邀請集保結算所董事長林丙輝上台致詞，共同見證韓國電子股東會服務正式啟動，也展現台韓雙方在數位創新領域的交流成果。

林丙輝表示，數位轉型是全球資本市場的重要趨勢。eMeeting結合數位科技與高規格資安防護，強化股東權益保障，並提升公司治理效能。台灣推動eMeeting累積多年的經驗，獲得韓國KSD借鏡，不僅是肯定台灣數位金融服務成果，也展現國家金融基礎建設創新的實力。

集保指出，eMeeting平台起源於新冠疫情期間，集保結算所依金管會指示建置，協助資本市場在兼顧防疫需求的同時，確保投資人仍能有效參與股東會及行使股東權益，並在疫後發展為永續常態化的數位服務。

eMeeting平台提供股東註冊、登記、報到、觀看直播、投票及提問等完整功能，讓股東不受地域限制，便利參與股東會，進一步提升股東參與度及公司治理效能，使用家數更從2021年的17家公司，逐年成長至今年的120家。

集保結算所長期致力於推動股務數位化，積極打造完整的「集保股東e服務」生態系，除eMeeting外，也提供電子投票（eVoting）、股務事務電子通知（eNotice）、股務事務e櫃檯（eCounter）及股東會紀念品電子化服務（eGift）等多元服務，從股東會參與、股東權益行使到股務服務，全面提升數位化與便利性。

南韓 集保結算所 資本市場

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