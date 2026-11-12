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國銀前九月稅前盈餘5,399億元創同期新高 年增18.4%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國銀行獲利動能強勁，金管會統計，今年1至9月國銀稅前盈餘達5,399億元，創歷年同期新高，較去年同期增加837.4億元，年增18.4%。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，放款與財富管理業務成長，帶動利息淨收益與手續費淨收益增加，是獲利成長的主因。

從國銀三大獲利來源來看，今年前九月利息淨收益6,082億元，年增916.3億元，增幅17.7%；手續費淨收益2,853.1億元，年增538.9億元，增幅23.3%，是三大獲利來源中成長最快的一項；投資及其他淨收益2,008.7億元，年減11億元，張嘉魁表示，主因是匯率與債券殖利率變動，影響衍生性金融商品的評價。

觀察各單位前三季表現，張嘉魁指出，國內總分行累計獲利較去年同期大增679億元，且利息、手續費與投資等三大獲利來源全面正成長；國際金融業務分行（OBU）與海外分行受惠於放款及債券投資規模成長、利息淨收益增加，獲利分別較去年同期增加114.8億元與39.6億元；大陸地區分行則因呆帳費用減少，獲利小幅增加4億元。

不過，若單看9月的表現，國銀9月稅前盈餘545.2億元，較8月減少67.4億元，月減11%。張嘉魁指出，主要是投資及其他淨收益減少，包括股利收入下降，以及匯率與債券殖利率變動對衍生性商品評價的影響，其中國內總分行獲利月減21.8億元、OBU月減17億元，海外分行月減31.2億元，減幅最大，主因是呆帳費用增加；8月因有呆帳收回，基期較高，使9月相比之下減少較多，大陸分行獲利則因呆帳費用減少，月增2.6億元。

與去年同期相比，9月國銀稅前盈餘增加39.3億元，年增7.8%，主要來自利息與手續費淨收益增加，其中，國內總分行獲利年增60.2億元，OBU與海外分行則分別年減7.6億元及14.4億元，主因投資及其他淨收益減少。

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