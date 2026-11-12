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出口旺與購屋需求撐場 國銀9月存放款雙創同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會12日公布本國銀行9月存放款數據，截至9月底，38家國銀放款總餘額達49.68兆元，較8月底增加4,674億元；存款總餘額68.53兆元，月增7,425億元，雙雙創下歷年9月增幅及累計同期最高。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，企業接單與出口動能暢旺，營運資金需求增加，加上購屋剛性需求仍在，帶動放款成長。

張嘉魁指出，9月放款增額創歷年同期新高的主因有二，一是企業營運受惠市場需求提升，訂單成長、出口熱絡，營運規模持續擴大，對銀行短期融資與聯貸的需求上升，二是房市具剛性需求，銀行配合政府持續推動無自用住宅購屋貸款，帶動房貸成長。

從對象別來看，9月個人放款增加1,916億元，除受到無自用住宅購屋貸款帶動之外，個人周轉需求也增加；民營企業放款增加1,483億元，反映經濟活動熱絡；公營企業增加546億元，主因營運資金與固定資產建設需求；政府機關增加730億元，則來自資金調度與政策性撥款。

觀察用途別，周轉金放款增加3,424億元，同樣是歷年9月最大增幅，相關周轉金需求如購買原料、支付工資、生產推銷與管理費用等支出，也包括個人理財周轉金；購置不動產放款增加731億元，購置動產與企業投資分別增加254億元及265億元。

進一步觀察國內總分行放款增加3,596億元、海外分行增加788億元，張嘉魁分析，主因是企業海外經貿活動熱絡，帶動營運資金需求；OBU增加263億元，則是大型跨國企業因聯貸案與營運擴張，融資需求增加。

金管會統計，放款方面9月放款月增最多的是台銀1,567億元，其次是兆豐銀862億元、一銀527億元，累計前九月放款增額前三大為台銀6,516億元、中信銀5,371億元、國泰世華銀4,643億元；存款方面，9月單月增額前三大為台銀1,770億元、兆豐銀1,192億元和合庫銀1,089億元，累計前九月存款增額前三大為中信銀8,394億元、富邦銀6,214億元與玉山銀5,879億元。

張嘉魁表示，由於企業持續出貨帶動貨款收入增加，加上政府稅收增加，推升存款餘額。整體9月底國銀存放比為72.49%，高於去年底的71.04%。

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