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「凌晨被轉走兩筆1萬元」傳有北富銀帳戶遭盜轉 銀行發聲說明了

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再傳有北富銀帳戶遭盜轉 銀行發聲說明了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
社群平台再傳出北富銀有帳戶遭盜轉。 圖／台北富邦銀行提供
社群平台再傳出北富銀有帳戶遭盜轉。 圖／台北富邦銀行提供

社群平台再傳出北富銀帳戶遭盜轉，有民眾發文指稱11日凌晨被轉走兩筆1萬元。對此，北富銀表示，若接獲民眾反映帳戶款項遭非本人轉出，將於徵得客戶同意後，對帳戶採取暫停交易等安全控管措施。目前本案正就相關交易紀錄進行查證釐清。

北富銀說明，本行若接獲民眾反映帳戶款項遭非本人轉出，將於徵得客戶同意後，對帳戶採取暫停交易等安全控管措施。目前本案正就相關交易紀錄進行查證釐清。同時提醒民眾，如發現帳戶有異常狀況，請立即通報銀行並報警，以利及時處理，保障自身權益。

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