助陣中油、台電吸收油電價虧損 台銀9月放款大增1567億元居冠

金管會公布最新國銀放款統計，由於公股行庫以放款助陣中油、台電吸收油電價格虧損，來彌補兩家國營事業現金流之不足，使得9月國銀放款前三大，全由公股行庫包辦，其中，台銀放款量更高達1567億元居冠。

結果顯示，9月份放款增量、存款增量的前三大，依序為台銀、兆豐、一銀，分別增加1567億元、862億元、527億元，另一方面，存款增量前三大，前二大亦為台銀與兆豐銀，分別為1770億元、1192億元，第三大為合庫銀，存款增量為1080億元。

公股金融圈人士指出，各大行庫因應流動性覆蓋率（LCR）問題，在擴大放款的同時，也必須卯力吸收存款，使三大行庫存款增量亦為全體國銀最多。

金管會統計顯示，包括9月的放款、周轉金增額，都為歷年9月最高，放款已有49兆6829億元，月增4674億元，周轉金月增額3424億元，其中，個人放款月增1916億元；銀行局副局長張嘉魁指出，這和個人購屋剛性需求有一定的關係。