用AI來打AI 金管會今召資安長會議提示四大強化重點

近來國內外金融業、虛擬業者接連有駭客、資安攻擊事件，造成民眾不安也使金管會提高警覺，金管會由資服處長林裕泰出面召集全體金融業的資安長會議，目前共有76家金融業已設置資安長，今日都有出席，還包括多家銀行、券商公會也來參加。

林裕泰特別指出，人工智慧（AI）攻擊已不同於以往的駭客攻擊，會中已針對最新由AI攻擊所引發的資安事件，明確朝四個面向提示未來的強化精進方向，尤其鼓勵「用AI來打AI」，要導入防禦式AI來投入資安防禦。

這四大方向，包括了：1、對外曝險（亦即未加密的資料）一定要縮到最小，外部人員存取更要「零信任」規畫，存取權限必須是最小，而且網路要分段以便於攔截；2、近期由於歹徒運用AI更擅長找金融業的資安漏洞，使金融業修補不及，因此後續要作更多風險導向的政策調整，尤其要有「動向排序」的概念，從最能優先解決問題的方式來對解方排序，若有大量漏洞，則更要從內部資安基礎設施著手。

3、AI已改變了資安防禦型態，不同於過去的駭客攻擊，因此，董事會也要能掌握改變，給予資安、資訊等部門足夠的資源和因應；4、要開始導入防禦性AI，用AI來打AI，亦即，導入代理式AI運用在漏洞偵測、修補、情資分析、資安監控等面向。