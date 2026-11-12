華銀、北富銀新傳出民眾帳戶盜轉 金管會：與永豐銀案情不同

金管會銀行局副局長張嘉魁今（12）日指出，上周所發生的永豐銀新版APP遭駭客入侵事件，今日傍晚前永豐銀會將書面報告送交金管會，他也表示，永豐銀行這次事件，是供應商提供給永豐銀行的中台系統遭駭客入侵而盜轉客戶存款，會根據此次案例，持續精進供應鏈管理以及自律規範。

而今日社群平台再傳出華銀、北富銀也有帳戶遭盜轉的受害者，華南的受害金額為一個人兩筆共10萬，富邦亦為一人兩筆1萬元。

張嘉魁指出，華銀、北富銀的情形，與永豐銀中台系統遭駭客入侵的情況不同，並非同一種類型的案例。經銀行局向華銀、北富銀了解，華銀與北富銀這兩個受害案例，都有經過行動裝置中OTP認證、IP認證，這和永豐銀的情況並不一樣，會去了解銀行後續情況，其中，已有受害者向警方報案。