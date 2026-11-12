國泰世華、永豐、合庫及新光銀行攜手 統籌主辦益登科技33億元聯貸案

國泰世華銀行、永豐銀行、合作金庫銀行及新光銀行共同統籌主辦益登科技新台幣33億元的聯合授信（聯貸）案，並於11月12日正式完成簽約。本次聯貸資金將用於充實益登科技的營運週轉金及償還既有負債，協助企業強化財務韌性與營運彈性。本案獲銀行團踴躍參與並超額認購，展現金融機構對益登科技經營實力、營運表現及發展前景的支持與肯定。

隨著AI快速發展，帶動多元的商業應用機會，益登科技為我國知名的半導體及電子零組件通路商，積極布局Edge AI（邊緣人工智慧）市場，滿足系統整合商、設備製造商及企業用戶在AI導入過程中，對運算效能、功耗及部署彈性的需求。除代理多元國際品牌產品，益登科技亦透過FAE（Field Application Engineer，應用工程師）團隊提供Design-in（設計導入）服務，協助客戶縮短產品開發時程、提升整體解決方案效能。透過結合產品代理與技術服務，益登科技持續朝「解決方案型通路商」深化發展，掌握AI及高效能運算應用所帶來的長期成長機會。

益登科技自1996年成立以來，持續深耕半導體及電子零組件通路產業，代理產品廣泛應用於網通、資料中心、AI、物聯網、通訊及各類電子設備。近年隨著全球AI基礎建設需求快速成長，益登科技持續擴大AI伺服器、資料中心及網通等應用布局，2026年前三季累計合併營收為新台幣1,154億元，較去年同期成長近37%，第三季營收更創下單季新高。此次聯貸案獲銀行團超額認購，反映其營運狀況及發展前景受肯定。展望未來，益登科技將結合聯貸資金與金融夥伴的支持，持續發揮產業趨勢洞察與專業優勢，拓展核心業務及新興應用，進一步厚植企業營運韌性。

國泰世華銀行為本次聯貸案統籌主辦銀行之一，同時擔任該案額度管理銀行。國泰世華擁有豐富的結構融資與聯貸經驗，長期支持高科技、數位網通、數據中心等，具發展潛力的產業項目，並以精準的財務專業為基礎，結合遍及海內外的集團網絡及支援跨境帳戶管理的全球企網銀，提供企業多元且便捷的金融服務。同時，國泰世華因應企業在併購、永續發展等方面的多元需求，持續整合各領域專家資源，強化一站式金融服務體驗，致力成為值得企業信賴的財務顧問與金融後盾。

永豐銀行擔任本次聯貸案統籌主辦之一，長期深耕企業金融及聯貸市場，持續累積多元產業融資與聯貸籌組經驗，積極拓展科技、綠能等重點產業金融服務。面對AI、高效能運算及資料中心等新興應用持續發展，永豐將持續發揮企業金融專業，整合金融資源並深化與金融同業合作，提供企業穩健且具彈性的資金支持，協助企業強化財務韌性、掌握產業發展契機，深化長期夥伴關係，以金融力量支持台灣產業升級及長期穩健發展。

擔任共同統籌主辦銀行的合作金庫銀行，為國內具指標性之公股銀行，長期支持半導體、電子科技及高成長產業發展，並憑藉豐富之聯合授信與企業金融服務經驗，於2025年度聯貸市場排名中帳簿管理行榮登全台第二名，深獲企業客戶肯定。未來合作金庫銀行將持續發揮金融核心職能，協助企業掌握AI、高效能運算及數位轉型趨勢所帶來之商機，推動產業升級與全球布局，攜手企業共創永續成長。

新光銀行秉持母公司台新新光金控「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，致力於深化客戶關係，持續為在地企業提供全方位且優質的金融服務，協助企業轉型升級、掌握全球市場新契機，與企業共創雙贏契機。預計明年元月1日與台新銀行完成合併後，將進一步整合並擴大資源運用，持續深耕優質客群並擴大企業客戶數，並落實永續金融之精神。