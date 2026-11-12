00878配息出爐！11月16日最後買進日

國泰永續高股息（00878）12日進行第4季第二階段配息公告，每受益權單位配息金額為1.25元，維持與第一階段一致，本次除息前最後買進日為11月16日，11月17日除息，領息日在12月11日，再掀市場話題，除息前受益人數及成交量雙雙增加。

觀察國泰永續高股息今年前三次分別是2月配息0.42元、5月配息0.66元、8月配息1.01元，第4季預估配息1.25元，配息呈現「季季向上」， 不僅較上季1.01元成長23.76%，更創下自2020年成立以來最高紀錄。以12日收盤價33元計算，換算單季配息殖利率3.78%。

國泰永續高股息受益人數也同步攀升，根據集保結算所最新統計，最新受益人數達1,748,220人，較10月初增加66,846人，再刷成立以來新高紀錄，預計將有174萬人可望領到國泰永續高股息大紅包。

進一步檢視國泰永續高股息此次的配息組成，以已實現資本利得為大宗，占比達92%，股利所得占比則為8%。

值得注意的是，投信投顧公會最新基金績效評比公布，截至10月底，國泰永續高股息近五年含息報酬率達181.75%，高於同類型高股息ETF平均的146.02%，勇奪高股息ETF的績效冠軍，近1年報酬率也有75.30%、近2年是83.17%、近3年達到132.66%，優異成績在20多檔高股息ETF中名列前茅。