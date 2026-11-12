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凱基證券力挺UBA大專籃球聯賽開賽 一起累積實力展現活力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券今年再度投入支持UBA大專籃球聯賽。由大專體總會長邱炳坤（前排右六起）、運動部次長洪志昌及凱基證券總經理林志宏代表出席開賽記者會。凱基證券／提供
凱基證券今年再度投入支持UBA大專籃球聯賽。由大專體總會長邱炳坤（前排右六起）、運動部次長洪志昌及凱基證券總經理林志宏代表出席開賽記者會。凱基證券／提供

2026學年度UBA大專籃球聯賽將於11月17日正式開打，凱基證券持續以實際行動支持台灣運動發展、深化年輕世代的連結，今年再度投入支持UBA大專籃球聯賽，凱基證券總經理林志宏親自出席開賽記者會，與各級組選手代表共同為新賽季揭開序幕。今年賽事以「Make Your Play來耍（ㄙㄥˋ）」為號召，鼓勵球員在全力追求勝利、挑戰自我的同時，也不忘最初愛上籃球的熱情，盡情享受球場上的每一刻。

UBA大專籃球聯賽由運動部主辦、中華民國大專院校體育總會承辦，是全國學生籃球最高層級賽事，也是大專運動聯賽中歷史悠久、備受媒體與球迷關注的重要賽事，每年吸引超過100所學校、3,500名選手參賽。本屆賽事以「全力參與、回歸初衷、展現活力、享受樂趣」為四大核心價值，傳遞「不是玩玩而已；是全力以赴，也盡情享受」的賽事精神。

凱基證券表示，支持運動不只是賽事贊助，更以實際行動長期力挺年輕世代。今年5月，凱基證券總經理林志宏亦親自陪同孩童前往台北大巨蛋觀賞棒球賽事，透過現場觀賽與應援體驗，讓學童近距離感受棒球運動與球場文化的魅力。此外，凱基證券更是獨家贊助UVL大專排球聯賽的金融業者，今年已連續第二年支持，UVL為國內最高級別的大專排球賽事，每年吸引超過200支隊伍、4,000名選手參與；凱基證券積極投入多元運動賽事，包含支持台日棒球國際交流賽、世界棒球經典賽、美國職業籃球冠軍賽、愛知·名古屋亞洲運動會、亞洲職棒冠軍爭霸賽、U23世界盃等賽事轉播，贊助職籃雲豹2025-26季後賽，以及攜手合作「緯來運動 Studio」運動節目等，持續透過多元行動支持體育發展，深化與年輕世代及運動族群的連結。

凱基證券表示，運動場上的成長來自一次次練習、挑戰與全力以赴的累積，這份精神也呼應凱基證券「選擇凱基，開始累積」品牌理念。從校園運動到國際重要賽事，凱基證券期望透過持續投入體育發展，將勇於挑戰、堅持不懈的運動精神傳遞給更多年輕世代。未來也將持續深化體育支持，陪伴年輕世代在人生不同階段持續累積，成就更好的自己。

凱基證 UBA

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