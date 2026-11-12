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國泰投信紀錄片 「海誓山盟」專案獲海保署「海洋保育永續行動大賞」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

從救傷到野放，國泰投信接下保育這一棒！國泰投信以四年期「海誓山盟 你我開始」專案，首度榮獲海洋委員會海洋保育署主辦的第二屆「Team Ocean 海洋保育永續行動大賞」，國泰投信劉上旗總經理率領團隊出席頒獎典禮，並代表公司上台領獎。

國泰投信總經理劉上旗出席領獎表示，海龜獲救後，從治療、復健到具備野放條件，每一個階段都需要專業照護。為了讓第一線團隊獲得穩定支持，國泰投信自2024年起攜手中華鯨豚協會，認養海龜救傷池與復健池。「一隻海龜能夠重返大海，靠的是救傷團隊日復一日的照護，這份肯定，我們要與第一線的保育夥伴分享。」

「海誓山盟 你我開始」專案啟動至今，已協助25隻長期需要醫療照護的海龜，其中21隻已成功野放。最令志工印象深刻的綠蠵龜「紅龜粿」，在宜蘭海域遭漁具意外捕獲，獲救後歷經近兩個月照護，於2025年4月重返大海。中華鯨豚協會也視個體狀況進行衛星追蹤，為研究海龜的覓食區域與遷徙路徑累積資料。

為記錄這段從救援到重返海洋的旅程，國泰投信特別拍攝《從投資看見自然風險，從行動守護海洋生命》紀錄影片，完整呈現「海誓山盟 你我開始」專案推動歷程。影片不僅記錄海龜從受傷救援、醫療復健到成功野放的珍貴畫面，也呈現企業、中華鯨豚協會、政府單位、志工及社會大眾共同投入海洋保育的合作模式。透過鏡頭，觀眾得以看見海龜重返大海背後所需的專業照護與長期投入，更了解國泰投信如何從關注自然風險出發，將生物多樣性保育落實為具體行動，串連救傷、復健、野放、衛星追蹤及棲地研究等工作，共同守護台灣珍貴的海洋生態資源。

國泰投信亦將第一線救傷經驗帶入保育教育，邀請中華鯨豚協會在公司內部的永續大會講授海洋救傷知識，並安排同仁參與基隆、宜蘭兩場海龜野放。海龜命名活動共收到同仁提出的上百件提案，再透過社群開放大眾票選，吸引近兩千人投票，讓更多人從海龜的故事認識救傷工作。

從投資管理到海洋保育，國泰投信秉持將永續理念落實於金融本業與企業行動。近年來在海內外榮獲多項永續獎座，2025年獲《The Asset》評選為「台灣年度ESG資產管理公司」，並獲第18屆金彝獎「傑出ESG永續獎」。2026年再獲第29屆傑出基金金鑽獎「永續創新獎」、《Asia Asset Management》「最佳ESG參與計畫」與「最佳氣候變遷策略」肯定。此次首獲海保署大賞，也為國泰投信長期深耕永續，投入海洋生物多樣性保育寫下新的里程碑。

紀錄影片─從投資看見自然風險，從行動守護海洋生命

網址：https://www.youtube.com/watch?v=Bm5tJT7lHeo

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