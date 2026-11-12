美元指數強勢表態、台股震盪走貶 新台幣盤中貶破32.9元

美國通膨升溫、Fed官員偏鷹，市場對於升息預期急速升溫，國際美元突破103整數關卡，加上台股12日盤中一度走跌逾500點，新台幣早盤先貶破32.9元，盤中一度來到32.927元，午盤暫收在32.916元，貶值5.6分。

受到12月Fed升息預期快速升溫，美元指數急速突破103關卡，主要亞幣當中，日圓兌美元一度貶至159.936，距離160整數關卡已不遠，使得日本再度面臨護盤壓力；韓元兌美元早盤則從1339拉回至1329價位附近；離岸人民幣兌美元也從6.6739回到6.6652附近。

新台幣兌美元12日以32.9元開盤後，台股開盤沒多久即走跌，儘管一度由黑翻紅，但接近午盤時跌勢加深擴大，新台幣也亦步亦趨走貶，盤中進一步貶至32.927元，午盤則暫時拉回至32.916元，僅貶值5.6分。午後匯價如何進一步表現，仍要觀察外資動向以及出口商拋匯的情況。

匯銀人士分析，新台幣短線預料在32.8至33元區間震盪，若外資沒有明顯回頭買進台股、匯入資金，新台幣要進一步升破32.7元並不容易。後續觀察重點包括外資動向、出口商拋匯力道、美股表現，尤其是輝達股價動向也備受市場矚目。